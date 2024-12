CERVETERI - «È ora di dire basta a questa strage, è ora di capire che occorre combattere la violenza sulle donne per 365 giorni all'anno, affermando una cultura che metta al centro il rispetto, la parità e l'inclusione». Il Pd di Cerveteri interviene in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne che si celebrerà il 25 novembre. Il circolo locale dem chiama in causa il Governo Meloni: «Non ha fatto niente per combattere concretamente il fenomeno: i fondi nazionali antiviolenza non sono regolarmente programmati e i centri antiviolenza e le case rifugio gestiti dalle organizzazioni di donne rimangono gravemente sotto-finanziati. mancando di una valutazione regolare e approfondita dei bisogni e dei costi nazionali e locali. La loro sostenibilità è, inoltre, messa a dura prova dai ritardi nel trasferimento dei fondi. Il Governo Meloni ha anche eliminato l'obbligo per il ministro alle Pari opportunità di trasmettere al Parlamento una relazione annuale sull'attuazione del Piano Nazionale Contro la Violenza sulle donne, impedendo così qualsiasi controllo parlamentare o sociale sull’efficacia delle politiche adottate. Anche le risorse per il Reddito di Libertà diventato permanente nel 2024, sono inadeguate e solo 2.000 delle 30.000 potenziali beneficiarie potranno usufruire del, peraltro, insufficiente contributo mensile di 400 euro. Ora non basta più commemorare: serve un cambiamento culturale radicale. Il nostro impegno per leggi che tutelino le donne e la nostra azione in tutti i territori, in tutte le istituzioni, non si fermeranno, non un passo indietro, non un giorno in meno. È nostro, è di tutti, il compito di combattere e sconfiggere la violenza sulle donne».