CIVITAVECCHIA – «Con soddisfazione abbiamo preso atto dei dati forniti dall’Autorità portuale che attestano il record annuale dei 3,5 milioni di passeggeri crocieristi nel primo semestre del 2024, con un incremento del 14,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Il nostro porto si caratterizza sempre più come home port; continua a crescere, infatti, la percentuale di crocieristi (+16,8%) che iniziano e terminano la crociera a Civitavecchia. Ottimo lavoro». È quanto dichiarato da Alessandro Battilocchio, deputato di Forza Italia, durante una visita al porto.

«Grazie a un emendamento a mia prima prima, fatto proprio dal Governo e insistito nel decreto energia, la nostra autorità portuale, è stata rimessa in partita per partecipare al bando del Mase per la realizzazione di infrastrutture idonee a garantire lo sviluppo degli investimenti del settore della cantieristica navale per la produzione, l’assemblaggio e il varo di piattaforme galleggianti e delle infrastrutture elettriche funzionali allo sviluppo della cantieristica navale per la produzione di energia eolica in mare – ha ricordato – l’Autorità Portuale si è subito attivata e oggi sappiamo che si sono candidati quattro porti del sud (Brindisi-Taranto, Augusta, Crotone e Vasto) ed uno soltanto del centro Italia, quello di Civitavecchia, tra l’altro l’unico che si affaccia sul Tirreno, quindi strategico e baricentrico per lo sviluppo di questa tecnologia nel Mediterraneo. Una grandissima opportunità per il territorio che spero riusciremo a cogliere».