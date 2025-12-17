CIVITAVECCHIA – Promuovere e finanziare uno studio epidemiologico straordinario e approfondito per le aree aeroportuali di Fiumicino e Ciampino e per l’area portuale di Civitavecchia con l’obiettivo di approfondire i fattori di rischio ambientale connessi alle attività preposte, inquinamento acustico e atmosferico in primis. E potenziamento del monitoraggio della qualità dell’aria, attraverso l’installazione di colonnine, nelle aree limitrofe all’aeroporto di Fiumicino e Ciampino per garantire una maggiore tutela della salute dei cittadini.

Lo prevedono una serie di emendamenti presentato dalla consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano, alla legge regionale di stabilità n.237 del 2025.

“Attraverso la promozione e il finanziamento di uno studio epidemiologico straordinario, affidato agli enti sanitari e ambientali regionali competenti - spiega la Consigliera Califano - chiediamo di acquisire dati scientifici aggiornati e affidabili a supporto delle politiche di prevenzione, monitoraggio e tutela della salute. Mentre con l’installazione di nuove colonnine per la qualità dell’aria chiediamo di avere dati sempre più sicuri sugli inquinanti atmosferici come PM10 e PM2,5, ossidi di azoto, ozono, composti organici volatili e ogni altro inquinate correlato alle attività aeroportuali”.

