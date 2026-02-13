SANTA MARINELLA – Da un incontro con le forze progressiste, riformiste e moderate della coalizione che si è tenuto qualche giorno fa, è stato reso noto il nome del candidato sindaco di una parte dei partiti e le liste civiche che hanno scelto chi dovrà rappresentarle alle elezioni comunali.

Cittadini al Centro sostiene la candidatura a sindaco di Emanuele Minghella. “Un profilo capace di coniugare equilibrio politico e rigore professionale – dicono in una nota gli esponenti della lista civica - in questi anni Minghella ha dimostrato che la politica si fa sul territorio, nelle attività amministrative, negli interventi concreti e nell’ascolto di chi vive ogni giorno criticità e bisogni della città.

Il sostegno alla sua candidatura si fonda su tre elementi,

esperienza e conoscenza istituzionale, competenze maturate sul campo e conoscenza della macchina amministrativa.

Capacità di dialogo e interlocuzione con Regione, Città Metropolitana e gli altri enti sovracomunali, capacità di sintesi e visione unitaria.

Attitudine a tenere insieme sensibilità diverse, orientandole verso un obiettivo comune, un’amministrazione più efficiente e vicina ai cittadini. Affidabilità e trasparenza con un metodo di lavoro improntato al confronto, alla chiarezza delle scelte e alla responsabilità dei risultati.

Minghella porta nell’impegno pubblico la stessa serietà che lo guida da molti anni nella sua esperienza professionale come manager bancario, a contatto con famiglie e progetti di vita concreti.

Non abbiamo scelto un nome a caso, né abbiamo cercato un "volto nuovo" solo per strategia elettorale. Sostenere Emanuele Minghella significa scegliere un Sindaco che non ha bisogno di periodi di prova.

Sostenere Emanuele Minghella significa scegliere una guida capace di affrontare le sfide del presente con competenza e coerenza, rafforzando il rapporto tra istituzioni e comunità.

L’obiettivo è mettere a sistema le migliori energie del territorio per garantire a Santa Marinella e Santa Severa un’amministrazione autorevole, efficace e orientata ai risultati. Per queste ragioni, con convinzione, siamo al suo fianco”.