SANTA MARINELLA – Nonostante manchino tre mesi alla data delle elezioni comunali, le forze politiche cittadine continuano incessantemente a incontrarsi per stabilire le priorità da osservare per presentare un programma elettorale che possa soddisfare le esigenze dei cittadini. Nel centrodestra si continua a discutere sui candidati sindaco ma contemporaneamente trovare una intesa sui punti più importanti da presentare in campagna elettorale. “Un programma concreto, realizzabile e misurabile, costruito sui bisogni reali dei cittadini – dice Giuseppe Maddaloni coordinatore cittadino della Lega - dopo la Passeggiata, accessi al mare, trasparenza e decoro urbano i nostri obiettivi prioritari sono maggiore controllo del territorio e collaborazione con le forze dell’ordine per prevenire illegalità e microcriminalità.

La sicurezza è anche illuminazione pubblica efficiente, le strade, le piazze, i parchi e i percorsi pedonali devono essere illuminati in modo adeguato. Nei prossimi cinque anni servono scelte chiare e coraggiose quali la variante di Via Valdambrini, un’opera necessaria per migliorare la viabilità e la sicurezza stradale nel quartiere più popolato di Santa Marinella e l’area dell’ex Fungo, con parcheggi interrati per affrontare in modo strutturale il problema della sosta e una nuova piazza moderna e funzionale”. Anche il Pd scende in campo. “A due mesi dallo scioglimento del consiglio comunale – dice la segretaria cittadina Lucia Gaglione - ci prepariamo ad affrontare la campagna elettorale che ci porterà a maggio a scegliere il nuovo sindaco della città. Il Partito Democratico, nel corso di questi ultimi sette anni e mezzo, ha dimostrato un impegno concreto verso il bene dei cittadini, realizzando molti progetti per la valorizzazione e lo sviluppo del territorio che hanno migliorato la qualità della vita della nostra comunità. Abbiamo un “progetto in Comune” per Santa Marinella e Santa Severa che vogliamo condividere con te, attraverso la tua partecipazione attiva, il tuo impegno e il tuo sostegno. Siamo convinti che a breve saremo in grado di presentare alla cittadinanza il programma e il nome della persona che guiderà questa nuova, importante stagione per Santa Marinella. Il lavoro di questi anni è sotto gli occhi di tutti, i numerosi cantieri aperti e in stato avanzato di realizzazione, parlano di una città che sta crescendo in modernità, servizi e qualità della vita”. Continueremo a sostenere tutti i progetti ritenuti validi – conclude la segretaria del Pd - impegnandoci a presentare nuove proposte che coinvolgano la cittadinanza. Siamo al lavoro per la creazione di una lista di donne e uomini che credono nei nostri valori, seri e motivati, che conoscano bene la realtà locale e le richieste dei cittadini”.