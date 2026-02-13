SANTA MARINELLA – In vista delle elezioni amministrative di maggio, il clima politico a Santa Marinella comincia a farsi incandescente. La città si prepara a scegliere la nuova guida tra frammentazioni interne, giochi di correnti e la ricerca di un difficile equilibrio tra continuità e rinnovamento. La coalizione di centrodestra sta vivendo una fase di intenso confronto interno, segnata da una divisione tra le diverse "anime" dei partiti. I segretari provinciali stanno lavorando per evitare una corsa separata che favorirebbe gli avversari. In questo momento Fratelli d'Italia e Noi Moderati, propongono Mariarosaria Rossi, per segnare una rottura col passato. Il nome di Domenico Fiorelli , già candidato sindaco nel 2023, resta forte per Forza Italia che punta sull'esperienza radicata sul territorio, ma resta in bilico per la liste civiche pronte a far pesare i propri numeri all'interno della coalizione, che propongono il Dott. Damiano Gasparri, medico stimato e molto conosciuto. Procedendo verso il centro, il gruppo civico Moderati per S.Marinella e S.Severa mette in campo il dott. Alessio Manuelli, cardiologo. La sua figura viene considerata come alternativa nuova e capace di coagulare diverse sensibilità sia del centrosinstra che dell'area moderata, in grado di superare le vecchie logiche di appartenenza e di focalizzarsi sulla gestione trasparente della città. Nel cosiddetto "Campo Largo", la situazione è anche qui di attesa con posizioni che pero' iniziano a delinearsi. L'ex Presidente del Consiglio comunale, Emanuele Minghella rivendica la continuità politica e l'esperienza maturata nel corso degli anni. Gode del sostegno del suo gruppo Cittadini al Centro, rimasto pero' orfano di Maura Chegia, che ha scelto la strada di Sinistra Italiana. Di difficile comprensione l'orientamento del Partito Democratico locale che sembra rinunciare alla candidatura di un proprio esponente a favore di una figura esterna al partito e al proprio elettorato, accantonando di fatto il vicesindaco uscente Andrea Amanati. Resta da capire quali saranno le indicazioni del gruppo civico Il Paese che Vorrei. Il movimento 5 stelle punta su Massimo Padroni e la lista Io amo Santa Marinella su Stefano Marino. Cristiano Degni viaggia in solitaria.