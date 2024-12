NEPI - Sono in corso i lavori per la messa in sicurezza e pulitura delle mura del Castello dei Borgia di fronte all’ex mattatoio e alla realizzazione dei bagni all’interno della corte del Castello.

Me dà notizia il sindaco Franco Vita. L’opera è finanziata con un contributo regionale di euro 300mila. «Da tempo - spiega il primo cittadino - quel tratto di mura registrava infestazioni erbacee che necessitavano di un intervento.

Con l’occasione ricordo che dopo l’esito favorevole della Soprintendenza inizierà la messa in sicurezza dell’altra ala del Castello acquistata dal Comune la scorsa primavera , con l’eliminazione delle infestazioni erbacee di tutte la mura».

«Proseguono i nostri interventi sul Castello dei Borgia con lo scopo di farlo diventare, con importanti finanziamenti, un luogo di forte interesse turistico», conclude il sindaco.

