CIVITAVECCHIA – «Riteniamo gravissimo quanto accaduto al Vice Sindaco Manuel Magliani». Lo sottolinea il coordinatore della lista Tedesco Mirko Cerrone, riferendosi alle presunte pressioni denunciate dal vicesindaco nei giorni direttamente ai carabinieri.

«Ogni tentativo volto a colpire più o meno direttamente esponenti politici durante lo svolgimento del loro mandato istituzionale – ha spiegato Cerrone – non può essere accettato in alcun modo. Siamo certi che la magistratura accerterà responsabilità individuali e punirà, come previsto, coloro che hanno commesso reati. Rinnoviamo stima ed apprezzamento all’autorevole rappresentante del nostro gruppo, certi che l’avvocato Magliani continuerà a lavorare per il bene della nostra comunità con la convinta determinazione di sempre».