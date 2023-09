CERVETERI - È riuscito a percorrere un tratto di via Roma, anche se contromano, ma quando è arrivato in prossimità di piazza Aldo Moro, anziché proseguire dritto per imboccare via Francesco Rosati è dovuto scendere per via delle Mura Castellane, costeggiare i giardini pubblici e risalire per via Ceretana per non commettere una "infrazione" al codice della strada e intralciare, allo stesso il traffico che si sarebbe potuto formare in caso di arrivo di un bus proprio alla fermata predisposta davanti al PIT di piazza Aldo Moro. Peccato però che il protagonista del disagio vissuto nei giorni scorsi a Cerveteri fosse un carro funebre diretto dalla chiesa Santa Maria Maggiore al cimitero comunale vecchio. Il tutto con annesso corteo funerario che sbigottito ha assistito alla scena e che, in attesa del ritorno del carro funebre, ha "invaso" la piazza bloccando comunque il traffico. A denunciare la situazione è stato il consigliere d'opposizione Salvatore Orsomando che ha parlato di «un'altra performance dilettantistica, che ha messo in evidenza la superficialità e l'incompetenza delle nostre istituzioni». «Ora - prosegue Orsomando - la domanda sorge spontanea: ma cosa cambia per lo scienziato che ha dato queste indicazioni tra il transito di un corposo corteo e il passaggio del carro? Forse la perdita d'olio del motore o il deterioramento delle strisce? Inoltre - prosegue ancora il consigliere comunale - l'infrazione in via Roma a senso unico è diversa dalla possibile infrazione a piazza Aldo Moro? Io dire che forse - conclude - è arrivato il momento che qualcuno cambi mestiere».

