CERVETERI - La consegna dei mastelli del vetro frazione per frazione finisce in consiglio comunale. O meglio: a finirci è il caos generato dal metodo di distribuzione pensato dal Comune. Ogni lunedì mattina code puntuali per ritirare il mastello del vetro. Da Campo di Mare a Valcanneto la storia si è ripetuta per settimane. Addirittura anche con condizioni meteo avverse. Tutto nonostante le rassicurazioni dell'amministrazione sul fatto che il contenitore si potesse ritirare anche all'isola ecologica.

A presentare l'interrogazione a risposta orale, al prossimo consiglio comunale, in programma per questa mattina (il consiglio sarebbe saltato, ndr) al Granarone, saranno il consigliere Salamone e altri. I consiglieri, nello specifico vogliono capire nel dettaglio le "scelte logistiche, impatto ambientale e disservizi diffusi" che la consegna sul territorio sta causando.

