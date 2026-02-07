SANTA MARINELLA – “I candidati sindaci proposti da Noi Moderati e da Forza Italia, ad oggi, sono gli unici ufficialmente sul tavolo provinciale del centrodestra”.

Così il senatore di Fratelli d’Italia, Marco Silvestroni smentisce la ricostruzione fatta da “Il Fatto Quotidiano”.

"In provincia di Roma – ha detto – in Fratelli d’Italia non esistono e non vengono riconosciute correnti, la proposta dei due partiti alleati mette sul tavolo, Mariarosa Rossi per i Moderati e Domenico Fiorelli per Forza Italia”.

"Fratelli d'Italia – ha proseguito il senatore - tra queste due proposte sta lavorando per arrivare conpatti all'individuazione della figura, in grado di rispondere alle aspettative dei cittadini e di dare un segnale chiaro di discontinuità con la Sinistra. Resta per noi fondamentale che il candidato sindaco a Santa Marinella deve essere espressione chiara di uno dei partiti che compongono il centrodestra”.