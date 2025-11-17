CERVETERI - Candida Pittoritto è la nuova responsabile di Azzurro Donna di Cerveteri, il movimento femminile di Forza Italia.

La nomina, ratificata dai vertici provinciali del movimento, rappresenta un ulteriore passo nel percorso di riorganizzazione e rafforzamento della presenza di Azzurro Donna sul litorale, guidato da Pamela Pierotti negli ultimi mesi.

“Assumo questo impegno – spiega Candida Pittoritto – con la consapevolezza che Azzurro Donna ha come obiettivo primario il sostegno delle donne attive nel lavoro, in politica e in famiglia. Il movimento promuove e valorizza la partecipazione femminile alla vita pubblica, approfondendone le problematiche e coordinando l’attività legislativa, politica e organizzativa nelle materie che riguardano da vicino il mondo delle donne.

Un’iniziativa tutta al femminile – prosegue Pittoritto – che porta avanti gli stessi valori liberali di Forza Italia, condividendone gli obiettivi, ma con uno sguardo attento e concreto all’universo femminile”.

La nuova responsabile ha voluto inoltre ringraziare il segretario di Forza Italia Sandro Cascianelli e i Consiglieri Comunali di Cerveteri per il loro costante sostegno e la fiducia accordata.

Con questa nomina, Azzurro Donna conferma la propria volontà di essere sempre più presente e attiva sul territorio, promuovendo politiche di valorizzazione del ruolo delle donne nella società e nelle istituzioni