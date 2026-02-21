CIVITAVECCHIA – «Nel quartiere di Borgata Aurelia, su mandato del Sindaco Marco Piendibene, ho ribadito con fermezza la netta contrarietà dell’Amministrazione Comunale al progetto del biodigestore da 120.000 tonnellate annue previsto sul nostro territorio». Lo dice sui social l'assessore all'Ambiente Stefano Giannini all'indomani dell'appuntamento organizzato dal Comitato no al biodigestore presso il quartiere periferico. «Ho illustrato – spiega - con chiarezza i passi che stiamo portando avanti per contrastare questo progetto in ogni sede possibile. È stata sottolineata anche la necessità di coinvolgere i rappresentanti regionali, in quanto il piano rifiuti viene definito a livello regionale ed è lì che si assumono scelte che incidono direttamente su progetti come questo. Non è una battaglia simbolica: è un impegno concreto che intendiamo portare fino in fondo, utilizzando tutti gli strumenti istituzionali a nostra disposizione». Presenti i dottori Giovanni Ghirga e Mauro Mocci che Giannini ringrazia «per il prezioso supporto e ringraziamo tutti i cittadini che si stanno mobilitando: la loro partecipazione rafforza l’azione dell’amministrazione e dimostra che questa non è una posizione isolata, ma la volontà di un’intera comunità. Solo con un fronte compatto tra istituzioni e cittadini possiamo affrontare questa fase con la forza necessaria».

