I circoli di Forza Italia, di Tarquinia e Montalto di Castro, scendono in campo per la campagna di adesioni al partito, in linea con l’iniziativa attivata in tutta Italia.

Il partito azzurro, infatti, dopo la scomparsa del suo presidente e fondatore Silvio Berlusconi, mira a restare al centro della scena politica del Paese, lanciando la campagna di tesseramento con lo slogan “Diventa anche tu costruttore di futuro”.

A Tarquinia si raccolgono adesioni per il tesseramento nella giornata di domenica 25 giugno, dalle 10 alle 13 nell’area del Lido di Tarquinia situata tra gli stabilimenti balneari Gravisca e Riva blues. «In tutta Italia - spiega la commissaria di Tarquinia Daniela Bordo - ci sono gazebo allestiti in occasione delle due giornate di tesseramento al partito. Anche noi, come sempre, siamo presenti per manifestare i valori del nostro presidente. Silvio Berlusconi difendeva la libertà di tutti noi, e voleva creare prospettive e un futuro a tutti i cittadini. Ebbene, noi intendiamo portare avanti, anche con maggiore forza, quei valori che lui ci ha insegnato e che noi abbiamo sempre professato e condiviso. E’ giusto che i preziosi insegnamenti di Berlusconi vengano mantenuti, anche attraverso nuove energie che possono provenire dai giovani. Siamo sempre pronti a confrontarci con la cittadinanza, perché il vero politico deve continuare a confrontarsi con i territori ed essere al servizio della comunità».

A Montalto di Castro si raccolgono adesioni sempre nella giornata di domenica 25 dalle 9 alle 13, sul lungomare Harmine di Montalto marina. Sergio Caci e la grande famiglia di Forza Italia saranno presenti per la speciale campagna in onore del presidente Silvio Berlusconi. «Come sempre - spiega il segretario di Fi Montalto, Giovanni Corona - con il nostro circolo di Montalto e Pescia siamo abituati a confrontarci con le persone, proporre le nostre idee ed essere a disposizione di chi ha bisogno. Lavorare per il cittadino è uno dei valori su cui il nostro leader Berlusconi ha da sempre basato l’attività del partito. Per questo saremo presenti con un gazebo sul marciapiede del lungomare, incrocio con via del Palombaro».