CIVITAVECCHIA – “L’istituzione della Zona Logistica Semplificata non è soltanto un’ottima notizia, ma è un passo importante nella costruzione di un percorso concreto di sviluppo del territorio sul quale siamo tutti impegnati con serietà e determinazione”.

Lo afferma il deputato di Forza Italia Alessandro Battilocchio.

“Dopo un primo fallimento del progetto – prosegue -, causato dai pasticci della vecchia amministrazione regionale di centrosinistra, va sottolineata la capacità della giunta Rocca di aver recuperato e rilanciato questo importante strumento attrattivo e la concretezza del Governo ad averlo istituito. La Zona Logistica Semplificata è un fattore abilitante per tutti i territori del Lazio nei quali insiste, ma in modo particolare per Civitavecchia e tutto il suo comprensorio, non solo perché è uno strumento di sviluppo retroportuale, ma anche perché è un ulteriore sostegno per il progetto di reindustrializzazione che è stato attivato grazie ai miei emendamenti sul phase-out del carbone e che ora è coordinato dal Mimit. Stiamo entrando nella fase clou per l’individuazione e successiva realizzazione, con meccanismi accelerati ora previsti ad hoc per legge, dei progetti presentati”.

Battilocchio prosegue evidenziando: “Come ho già avuto modo di sottolineare, oggi siamo in una contingenza storica in cui bisogna procedere compatti, istituzioni e parti sociali proseguendo senza proclami, con pragmatismo e con concretezza. Sono a disposizione del territorio”, conclude Battilocchio, deputato di Forza Italia e primo firmatario, insieme al collega Mauro D’Attis, della norma sul phase-out dal carbone a Civitavecchia e Brindisi.

