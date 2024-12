ROMA - «Continuano gli incontri con le forze politiche della coalizione di centro-destra a livello regionale in vista delle elezioni amministrative che coinvolgeranno molti comuni del Lazio». Lo dichiarano in una nota congiunta Laura Cartaginese, presidente del Gruppo Lega in Regione Lazio, e Angelo Valeriani, segretario Lega Provincia di Roma.

«L’obiettivo - proseguono Cartaginese e Valeriani - resta sempre lo stesso: dare ai cittadini governi solidi, capaci di dare risposte concrete grazie a programmi che sappiamo rispondere alle reali esigenze di chi vive sui territori. In quest’ottica continua il lavoro per arrivare a un percorso condiviso, come ribadito anche ieri dai rappresentanti di Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Unione di Centro, per continuare quanto di buono sta facendo il Governo nazionale e regionale. Da parte nostra c’è la massima disponibilità ad arrivare il prima possibile a delinearlo in tutti i comuni chiamati a rinnovare le amministrazioni. La strada resta quella dell’unità e la cosa migliore, soprattutto in questa fase, è evitare pericolose fughe in avanti - concludono Laura Cartaginese e Angelo Valeriani - che non fanno bene a nessuno ma rendono solo più complesso un dialogo che invece continua su più livelli. Non è tempo di nomi o veti ma di idee condivise e noi siamo a disposizione».