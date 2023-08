CIVITAVECCHIA – Il nome di Massimiliano Fasoli, ex segretario romano dell’Udc e due volte presidente del XX Municipio di Roma, è sul tavolo del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca per la nomina a commissario dell’Ater di Civitavecchia. Funzionario dell’Anas, Fasoli è da sempre attento al mondo del volontariato e dell’impegno sociale.

La soluzione sarebbe stata trovata all’interno del partito, dopo un confronto tra il capo nazionale Lorenzo Cesa, il leader dell’Udc romana e laziale, Marco Di Stefano ed il consigliere regionale Nazzareno Neri.

Fasoli era uscito di scena dalla politica in questi ultimi anni e adesso è stato rispolverato dopo che la Lega, con il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco e l’assessore Dimitri Vitali, aveva cercato in ogni modo di non far rinominare l’uscente Antonio Passerelli, che è arrivato anche lui a un passo dalla nomina, riuscendo alla fine nel proprio intento, qualora nelle prossime ore il governatore firmasse il decreto con il nome dell’esponente dell’Udc.