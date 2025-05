Sabato 24 maggio, alle 16, presso il Bistrot del Teatro in via Cavour 9 a Viterbo, si terrà l’Assemblea Provinciale del Movimento 5 Stelle della Tuscia. Un appuntamento politico fondamentale, nel segno della partecipazione attiva, della costruzione collettiva e della responsabilità condivisa.

L’evento segna la presentazione ufficiale del Documento Politico di Sintesi, elaborato grazie a un percorso di confronto democratico che ha coinvolto oltre 1000 partecipanti, tra iscritti, cittadini, attivisti, esperti, associazioni e rappresentanti del tessuto sociale e produttivo del territorio.

Attraverso un questionario tematico articolato su 17 aree chiave e un processo aperto di analisi e sintesi, è stato prodotto un documento che rappresenta una visione politica chiara, concreta e radicata nel territorio. Una base programmatica ampia, fondata sulla giustizia sociale, sulla trasparenza, sulla transizione ecologica e sulla valorizzazione dell’identità culturale ed economica della Tuscia. Durante l’assemblea verranno proiettate le slide ufficiali dei 18 punti programmatici emersi; sarà dato spazio a iscritti e attivisti che hanno contribuito alla costruzione del documento; interverranno giovani del territorio e rappresentanti di istanze locali; porteranno il loro contributo eletti del Movimento 5 Stelle a livello regionale, nazionale ed europeo.

«Il documento politico della Tuscia è la prova che una comunità può generare visione, proposta e organizzazione. Un atto collettivo che restituisce dignità alla politica come strumento di trasformazione e non di conservazione». L’assemblea sarà anche l’occasione per chiudere simbolicamente la votazione sul documento, già aperta online, e per rilanciare il percorso di mobilitazione del Movimento 5 Stelle nella provincia.

