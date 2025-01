VITORCHIANO - Sono stati affidati i lavori per il rifacimento del manto stradale in alcuni tratti delle strade comunali, un intervento dal valore complessivo di oltre 120mila euro che rappresenta solo il primo passo di un ambizioso piano di asfaltature che si svilupperà nel corso del 2025 e del 2026.

I lavori, già previsti e finanziati, sono stati finalmente avviati grazie alla copertura economica trovata nel corso del consiglio comunale del 15 ottobre, dove è stato formalizzato l'impegno per il rifacimento delle strade comunali. Dopo l'approvazione delle risorse, l'amministrazione ha potuto passare alla fase esecutiva, dando il via a questi interventi, che interesseranno diverse località del territorio. L’intervento iniziale, che prevede il rifacimento del manto stradale in alcune zone particolarmente danneggiate, si concentrerà su tratti delle strade comunali nelle seguenti località: Pallone, Paparano, Sodarella e Due Pini. Questi lavori sono stati ritenuti improcrastinabili e sono stati prioritizzati in base alle necessità urgenti del territorio. L'amministrazione ha deciso di distribuire gli interventi su più anni, ottimizzando le risorse disponibili e accelerando i lavori nelle zone più degradate. «Questo è solo il primo passo di un piano di asfaltature più ampio", fanno sapere dall’amministrazione. Il piano di rifacimento delle strade, infatti, si estenderà nei prossimi anni, con interventi programmati su tutto il territorio comunale, per garantire un miglioramento complessivo della rete viaria. L'obiettivo è quello di intervenire su tutte le strade che necessitano di lavori, ma sempre rispettando gli importi disponibili e distribuiti su più anni, in modo da ottimizzare le risorse e velocizzare i lavori dove ce n'è più bisogno. Il piano di asfaltature è un segno tangibile di un'amministrazione che, passo dopo passo, continua a lavorare per il benessere collettivo e per la crescita di Vitorchiano.

Con l'avvio di questi lavori, l'amministrazione di Vitorchiano conferma l'impegno preso di migliorare la qualità delle infrastrutture e di proseguire con un piano di crescita che guarda al futuro. I lavori di rifacimento del manto stradale rappresentano solo una parte dell’impegno complessivo dell’amministrazione per rendere Vitorchiano una città sempre più accogliente e funzionale, e il progetto continuerà nei prossimi anni, per garantire a tutti i cittadini una viabilità sempre più sicura e confortevole.

