FIUMICINO - «Siamo preoccupati per la situazione di estrema gravità che sta affliggendo il plesso scolastico di Aranova». È quanto dichiarano in una nota stampa i membri della segreteria del Circolo PdLuigi Milani, Alessandra Vona e Stefano Calcaterra, che lamentano la mancanza di personale scolastico specializzato ad Aranova, dopo quasi un mese dall’inizio del nuovo anno scolastico.

«Attualmente, - spiegano - il Comune di Fiumicino non ha risolto il problema delle nomine degli Operatori Educativi per l’Autonomia e la Comunicazione (Oepac), figure essenziali per il supporto dei bambini con bisogni speciali».

«Una questione – sottolineano Vona e Calcaterra – che richiede un intervento urgente, poiché coinvolge direttamente il benessere e l’istruzione dei nostri giovani cittadini.

Con l’anno scolastico già in corso, infatti, è davvero sconcertante che sia stato nominato un solo operatore per assistere ben cinque bambini, ognuno con necessità e bisogni diversi».

«Questo - proseguono Vona e Calcaterra - rappresenta una grave carenza che non può essere tollerata. Anche perché, negli anni precedenti, lo stesso problema era stato risolto ricorrendo all’implementazione di servizi adeguati. Bastava semplicemente prendere spunto dal passato, invece di perdere ulteriore tempo.

Siamo a conoscenza, infatti, che si è già tenuto un incontro tra il Delegato alle Politiche scolastiche e giovanili, Roberto Tasciotti, e alcuni genitori.

Ma ora è già troppo tardi per le discussioni.

Occorre intervenire e occorre farlo il prima possibile, - concludono - stanziando risorse aggiuntive, proprio come è stato fatto in passato, al fine di garantire un ambiente scolastico sicuro ed inclusivo per tutti i bambini di Aranova».