Giornata intensa quella di ieri per la candidata al Parlamento europeo nella lista di Fratelli d’Italia Antonella Sberna. La candidata infatti ha partecipato in mattinata alla presentazione del progetto “Cammino dei Borghi e delle Fiabe” promosso da Alessandra Croci, consigliera delegata alla Via Francigena del Comune di Viterbo. Un’iniziativa lodevole che permette la riscoperta dei cammini religiosi e la valorizzazione degli antichi percorsi dei pellegrini in vista del Giubileo del 2025. Nel pomeriggio poi ha partecipato all’incontro che il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso ha avuto a Civitavecchia e a Civita Castellana con il mondo delle imprese e delle categorie produttive aderenti ad Unindustria e Federlazio alla presenza dei rispettivi presidenti e direttori, insieme al parlamentare Mauro Rotelli, al vice presidente della giunta regionale Roberta Angelilli, al capogruppo di FdI in Consiglio regionale Daniele Sabatini, al consigliere regionale Giulio Zelli e al sindaco di Civita Castellana Luca Giampieri. «E’ stato un importante momento di incontro e confronto con le categorie produttive della nostra provincia – ha aggiunto Antonella Sberna – che mi è stato molto utile per conoscere ancor più da vicino e comprendere le esigenze dei nostri imprenditori. Ho quindi ribadito il mio impegno in Europa se avrò la fiducia degli elettori per dare risposte concrete ai bisogni del nostro tessuto economico, in sinergia con il governo nazionale e la Regione Lazio dove il vicepresidente Angelilli sta svolgendo un ottimo lavoro nel suo ruolo di assessore allo Sviluppo economico». In serata Sberna si è spostata a Tivoli per partecipare ad un incontro organizzato dal coordinatore provinciale di Roma Marco Silvestroni, dove alla presenza del ministro delle Politiche Agricole Francesco Lollobrigida si è tenuta la presentazione dei candidati di FdI dell’Italia Centrale.