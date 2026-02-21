CIVITAVECCHIA – È Alberto Civica il candidato del Centrosinistra a Sindaco di Anguillara Sabazia.

IL COMUNICATO – Civica ha annunciato la sua candidatura con uan nota: “C’è un momento, nella vita di una comunità, in cui bisogna fermarsi e guardarsi negli occhi.

Chiederci se questa è davvero la città che vogliamo lasciare ai nostri figli.

Se possiamo accontentarci di galleggiare, o se sentiamo ancora dentro di noi la forza di ripartire.

Anguillara oggi vive questo momento.

In questi anni abbiamo visto crescere una distanza: tra Palazzo e cittadini, tra promesse e risultati, tra opportunità e realtà. Servizi indeboliti, spazi pubblici trascurati, scelte percepite come imposte. Anche risorse straordinarie come quelle del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza avrebbero potuto cambiare il volto della città. Non è accaduto come speravamo. E la delusione ha lasciato spazio alla sfiducia.

Ma la sfiducia non può essere il nostro destino.

Per questo il centrosinistra e le liste civiche hanno scelto di unirsi attorno alla candidatura a Sindaco di Alberto Civica.

Non per costruire un cartello elettorale, ma per una comunità che torna a camminare insieme.

La nostra è una scelta di coraggio e responsabilità.

Vogliamo un’amministrazione che ascolta prima di decidere.

Che coinvolge prima di progettare.

Che condivide prima di deliberare.

Vogliamo una Anguillara che torni a respirare:

con il lago come cuore pulsante,

con il borgo e i quartieri vivi e curati,

con giovani che trovano spazio per crescere e restare,

con chi lavora sostenuto e non ostacolato,

con scuole sicure dove il futuro prende forma ogni giorno.

Non promettiamo illusioni.

Promettiamo ascolto, competenza e passione.

Anguillara merita una guida autorevole, ma soprattutto merita di ritrovare sé stessa.

Merita di sentire che il Comune è casa, non distanza.

Merita di tornare a credere che insieme si può!

È il momento di rialzarci.

È il momento di guardarci negli occhi.

È il momento di ritrovare Anguillara!”

LA BIOGRAFIA – Ho lavorato per circa due anni al Ministero delle Finanze per poi passare alle dipendenze dell’ENEA.

A metà degli anni ’80 ho iniziato ad operare a tempio pieno nel sindacato UIL, divenendo subito dopo il segretario generale della UIL Ricerca: una categoria piccola cresciuta fino a diventare UIL Università, Ricerca, AFAM. Ci occupavamo degli enti di Ricerca nazionali, delle Università pubbliche e private, e del mondo Alta Formazione Artistica e Musicale, che rappresenta i conservatori musicali e le accademie - compresa quella nazionale di danza e gli ISIA (Istituti Superiori per le Industrie Artistiche).

Per un breve periodo ho avuto anche la responsabilità della UIL Giovani a livello nazionale, che ha formato molti degli attuali quadri dirigenti nazionali della Confederazione UIL.

Nel 2014 sono stato eletto Segretario Generale della UIL di Roma e del Lazio, ruolo che con l’ascolto di lavoratrici e lavoratori e con il confronto con i Comuni e la Regione Lazio mi ha consentito di approfondire tematiche come: sanità, sviluppo economico e sociale, ambiente.

Come Segretario della UIL di Roma e del Lazio ho seguito le attività dei servizi patronato e CAF, a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori anche attraverso il servizio che si occupava di contrasto a Mobbing e Stalking, contro tutte le violenze.

Quando mi è stato chiesto da alcuni consiglieri comunali di opposizione di candidarmi a Sindaco di Anguillara Sabazia ho accettato con entusiasmo e spirito di servizio; il 9 gennaio di quest’anno ho lascito la carica di segretario generale della UIL di Roma e del Lazio per dedicarmi a tempo pieno a questo nuovo impegno.

©RIPRODUZIONE RISERVATA