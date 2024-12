SANTA MARINELLA – Migliaia di persone hanno invaso sabato piazza del Popolo per partecipare alla manifestazione organizzata dal Pd, a cui era presente anche una delegazione di Santa Marinella. “Una piazza strapiena – dice Paola Fratarcangeli - con gente giunta da ogni parte d’Italia e che ha segnato, con il proprio entusiasmo, il successo dell’iniziativa fortemente voluta da Elly Schlein, segretaria nazionale del Pd a cui anche il nostro circolo ha convintamente partecipato, oltre al Coordinamento del Litorale Roma Nord. Presentati da Marta Bonafoni, coordinatrice della segreteria nazionale, molti sono stati gli interventi su tutti i temi al centro della manifestazione. Ha aperto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, seguito dalle testimonianze della società civile, un medico specializzando, una studentessa universitaria, sindacaliste e operaie, pensionate, la sindaca del Comune alluvionato di Bertinoro, una famiglia arcobaleno, il migrante Mamadou Kouassi, gli scrittori Chiara Valerio e Maurizio De Giovanni, il giornalista Paolo Berizzi”. Prima della chiusura della segretaria nazionale, è intervenuto il presidente Bonaccini che, con il suo discorso, ha infiammato la piazza con un forte richiamo alla partecipazione. “Siamo un grande partito – ha detto - non possiamo stare al chiuso, al caldo, bisogna stare fuori, anche se a volte si rischiano i fischi”. La segretaria Elly Schlein ha concluso tornando con forza sui motivi della manifestazione. “Questa piazza dimostra che l’alternativa c’è, siamo noi che ci apriamo agli altri ed il ruolo del Pd è insostituibile. Da questa piazza parte una fase nuova. Siamo noi a dover ricostruire il campo progressista. Dopo un anno di governo che ha aumentato i contratti precari, smantellato l’unico sostegno al reddito, tagliato la sanità pubblica, vorrei che dicessimo una cosa semplice, basta”. “Il nostro circolo è già a lavoro per il prossimo importante appuntamento del 18 novembre – dice la segretaria del Pd cittadino Lucia Gaglione - per la conferenza programmatica del coordinamento dei circoli del litorale Roma Nord”.

