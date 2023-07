CIVITA CASTELLANA – Recupero del locale ex ghiacciaia:l’amministrazione Giampieri ha approvato il progetto definitivo ed esecutivo per i lavori di ristrutturazione e recupero funzionale del fabbricato comunale sito in via della Corsica, che verrà riconvertito a teatro comunale. Tale opera di riqualificazione e recupero è stata divisa in due stralci operativi. Il primo stralcio dei lavori sarà finanziato con fondi Pmrr, per un importo pari a 508mila euro, mentre il secondo con altra fonte di finanziamento.

«Il complessivo intervento prevede la dismissione della copertura lignea esistente e la sostituzione con una nuova copertura con tavolato in legno, appoggiato su travi e capriate in ferro – spiega l’assessore ai Lavori pubblici Claudio Parroccini -. Le murature in tufo adiacenti al palco saranno destinatarie di un intervento di consolidamento mediante l’applicazione di intonaco armato, saranno installati nuovi infissi in legno, i camerini e i servizi igienici verranno rifatti sfruttando al meglio gli spazi. Inoltre sono previste la sostituzione della pavimentazione con parquet e grès porcellanato e l’installazione di nuovi impianti, specie quello anti umidità di risalita».

«È una grande soddisfazione per me e per tutta l’amministrazione aver approvato questo progetto, che metterà finalmente a disposizione dei cittadini un teatro polifunzionale – commenta l’assessore alla Cultura Giovanna Fortuna -. Uno spazio riqualificato in cui dar vita a eventi e iniziative culturali e che sarà un ulteriore punto di aggregazione per la cittadinanza. Un altro passo verso la piena realizzazione del nostro programma elettorale volto ad un sempre crescente sviluppo della nostra cittadina».

