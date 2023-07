BAGNOREGIO – Continua il progetto di riqualificazione delle strade della Tuscia avviato ormai da mesi dalla Provincia di Viterbo. Sono molti infatti i cantieri aperti nelle scorse settimane dall’Ente per la sistemazione della rete viaria del territorio: tra questi ci sono anche i lavori di riasfaltatura della Sp Valle di Bagnoregio, all’interno del Comune di Bagnoregio.

L’intervento si è reso necessario dal momento che la strada presentava tratti con asfalto divelto e ormai da sostituire. I lavori in corso di rifacimento del manto stradale permetteranno dunque una maggiore sicurezza e comfort alla guida per i tanti utenti che quotidianamente percorrono la strada in questione.

La Provincia di Viterbo ha finanziato i lavori sulla Sp Valle di Bagnoregio con fondi del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. «Questo dimostra la capacità dell’Ente di reperire continuamente finanziamenti da investire per la crescita e lo sviluppo del territorio – ha commentato il Presidente della Provincia di Viterbo Alessandro Romoli -. Nonostante le scarse risorse economiche a nostra disposizione, come Ente riusciamo sistematicamente a partecipare a bandi e gare presentando progetti che vengono di volta in volta giudicati meritevoli di finanziamento».

«Un grande ringraziamento va al consigliere provinciale con delega alla viabilità, trasporti e lavori pubblici Maurizio Palozzi per aver seguito i lavori sulla Sp Valle di Bagnoregio dalla fase progettuale a quella esecutiva – ha concluso il Presidente Romoli -. Informo inoltre i cittadini che nei prossimi giorni verranno aperti tanti altri cantieri: la Provincia c’è e continua a lavorare al meglio per il territorio».