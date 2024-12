NEPI - Lunedì prossimo inizieranno i lavori per le asfaltature delle strade esterne al centro abitato. Ne dà notizia il sindaco Franco Vita: «I giorni 18 e 19 toccherà a via Pianella. In questi giorni , come da ordinanza che verrà pubblicata e notificata ai residenti, dalle ore 7,30 alle ore 17 sarà impedita o ridotta la circolazione. I giorni 19, 20 e 21 toccherà a via Vallescura . Anche per questa stradaci saranno limitazioni al traffico come sopra indicate - spiega il sindaco -. Tutti i residenti verranno avvisati. Seguiranno nei giorni successivi tutte le altre strade esterne previste nella gara tra cui via degli orti , la Massa, via Ronci, via Montebianchello ed altre minori», conclude il sindaco.

