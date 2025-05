CERVETERI - «Non è possibile che per poter ricevere il gasolio agricolo si debba aspettare mesi» . A lanciare l’allarme dando voce alla categoria è il consigliere d’opposizione Gianluca Paolacci. «In questa stagione l’agricoltura è alla sua massima produzione e programmazione per le colture estive. Senza gasolio si rischia d mandare alle ortiche il lavoro di un anno», ha detto Paolacci che ha evidenziato come occorra trovare una soluzione per risolvere questa situazione nel più breve tempo possibile. «Le polemiche sull'uso del gasolio agricolo sono diverse e riguardano sia i costi che le politiche - ha aggiunto ancora Paolacci - Gli agricoltori lamentano gli alti costi del gasolio che incidono sui loro bilanci e chiedono maggiori protezioni per il "Made in Italy" e una revisione delle norme della PAC (Politica Agricola Comune). Alcuni si oppongono ai tagli al gasolio agevolato, che potrebbero aumentare i costi di produzione. Altri contestano gli obiettivi del Green Deal dell'Unione Europea, ritenuti troppo stringenti». Proprio su questi temi lo scorso anno e poi ancora nei mesi scorsi, alcuni agricoltori locali (di Ladispoli, Cerveteri e Fiumicino) erano scesi in strada con i trattori nel tentativo di destare l’attenzione non solo della politica locale ma anche e soprattutto di quella nazionale. Ma ad oggi, purtroppo, nonostante i ripetuti appelli, tutto tace e i problemi restano.

