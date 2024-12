A tutti i membri di Azione universitaria di Tor Vergata e ai ragazzi di gioventù nazionale della provincia di Roma "desidero esprimere la mia piena solidarietà, dopo l'ignobile atto di intimidazione e violenza subito durante il volantinaggio alla facolta' di lettere e filosofia". Lo dichiara in una nota il senatore e presidente della federazione provinciale di Roma di Fratelli d'Italia, Marco Silvestroni. "È inaccettabile - prosegue - che in un luogo di formazione e di confronto come l'universita' si verifichino episodi di odio e intolleranza. Tali comportamenti non solo danneggiano la liberta' di espressione, ma minano anche i valori fondamentali di democrazia e rispetto reciproco".

IL FATTO

Questa mattina, come denunciato da Francesco Todde – presidente di Gioventù nazionale Roma – e Mattia Ruscio – presidente di Azione universitaria Tor Vergata, alla facoltà di Lettere a Tor Vergata, durante un banchetto regolarmente autorizzato, i ragazzi di Azione universitaria sono stati aggrediti. Durante l’attacco concitato, a quanto pare, un ragazzo di Azione universitaria si è ferito a una mano mentre gli attivisti dei collettivi gli strappavano di mano la bandiera dell’organizzazione.