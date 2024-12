CERVETERI - Vittoria schiacciante alle urne per Onda Nuova, la lista di centro destra, che ha partecipato alla prima consultazione (sul territorio etrusco) per la costituzione del consiglio comunale dei giovani. La lista ha infatti ottenuto il 70% delle preferenze. Prima degli eletti Francesca Mastroiaco. Un risultato che ha entusiasmato i ragazzi, come raccontato da loro stessi a News&Coffee. Prossimo passo ora: riportare i giovani al centro della vita sociale e politica della città con una serie di iniziative che possano coinvolgerli o con la realizzazione di sondaggi per ascoltare le loro esigenze, le loro idee.

«Sono stati mesi lunghi di confronto, ascolto e preparazione in cui abbiamo cercato di stilare un programma sfidante che fosse però vicino alle reali esigenze dei giovani della nostra città», ha commnentato intanto il consigliere di Forza Italia, Emanuele Vecchiotti. «I ragazzi e le ragazze di Cerveteri meritano più attenzione e coinvolgimento, sia nell’azione amministrativa che in fase propositiva. Il consiglio comunale dei giovani è uno degli strumenti che aiuterà la nostra città ad essere più al passo con i tempi e permetterà ai più giovani di avvicinarsi alle tematiche amministrative, aggregando le migliori energie. Tutti i ragazzi e le ragazze della lista hanno dimostrato in questi mesi uno spirito di collaborazione spiccato e tanta voglia di fare. Solo qualche mese fa il risultato ottenuto sembrava impensabile per una lista di ragazze e ragazzi che hanno costruito una base elettorale solida e in maniera autonoma, grazie alla loro determinazione e alla forza delle loro idee!».

