M i l a n o , 1 7 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " P o s s i a m o c o n s i d e r a r e u n e l e m e n t o m o l t o p o s i t i v o i l d a t o c h e è u s c i t o i e r i d a l l ' I s t a t d i o t t o b r e , c h e c o n t a u n a u m e n t o d e l 3 , 4 p e r c e n t o " , a p r o p o s i t o d e l l ' e x p o r t l ' e x p o r t i t a l i a n o . " Q u e s t o s i g n i f i c a c h e s e d o v e s s i m o c o n t i n u a r e c o n q u e s t o t r e n d - n o n s i t r a t t a d i u n a s t i m a m a d i u n a p r o i e z i o n e - a f i n e a n n o p o t r e m m o r a g g i u n g e r e i 6 4 4 m i l i a r d i d i e u r o d i f a t t u r a t o d e l l ' e x p o r t " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l l ' a g e n z i a I c e , M a t t e o Z o p p a s , a m a r g i n e d e l l a C o n f e r e n z a n a z i o n a l e d e l l ' E x p o r t e d e l l ' i n t e r n a z i o n a l i z z a z i o n e d e l l e i m p r e s e a F i e r a M i l a n o a R h o .