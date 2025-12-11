R o m a , 1 0 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " V i v e r e c o n l ’ H i v h a u n i m p a t t o e m o t i v o e s o c i a l e m o l t o i m p o r t a n t e a n c o r a o g g i " . A l l o " s t i g m a , a l l ' a u t o s t i g m a , a l l a c o m o r b i d i t à e a l l e p a t o l o g i e c h e s i a s s o c i a n o a t a l e c o n d i z i o n e " s i a g g i u n g e " l a n e c e s s i t à d i a s s u m e r e n u m e r o s i f a r m a c i e t e r a p i e o l t r e a q u e l l e p e r l ’ H i v " . L o h a d e t t o C r i s t i n a Z o c c h e t t i , H u b M e d i c a l D i r e c t o r d i V i i v H e a l t h c a r e , a l l ’ e v e n t o R H I V o l u t i o n d a y , a V e r o n a , d u r a n t e i l q u a l e s o n o s t a t i c o n s e g n a t i i p r e m i l e g a t i a l b a n d o p r o m o s s o d a l l a f a r m a c e u t i c a p e r s o s t e n e r e l e i n i z i a t i v e i n n o v a t i v e p e r c o n t r a s t a r e l ' i n f e z i o n e . L e p a t o l o g i e c h e s i p o s s o n o a s s o c i a r e a l l ’ H i v e c h e m e r i t a n o o g g i a t t e n z i o n e p a r t i c o l a r e s o n o q u e l l e a c a r i c o d e l s i s t e m a " c a r d i o v a s c o l a r e e q u e l l e o n c o l o g i c h e - a g g i u n g e Z o c c h e t t i - L e s o l u z i o n i p e r l a r i d u z i o n e d e l l a c a r i c a v i r a l e s o n o i m p o r t a n t i e n e c e s s a r i e m a è a l t r e t t a n t o f o n d a m e n t a l e a v e r e d e l l e t e r a p i e c h e p o s s a n o c o l m a r e i g a p e r i s o l v e r e t u t t e q u e s t e p r o b l e m a t i c h e " . T r a l e r i s p o s t e c h e a r r i v a n o d a l l a r i c e r c a s c i e n t i f i c a " l e t e r a p i e l o n g a c t i n g p e r m e t t o n o d i p o t e r s i ‘ d i m e n t i c a r e ’ d e l l a p a t o l o g i a , d e l l o s t i g m a e d e l l ’ a u t o s t i g m a e d i a v e r e u n a q u a l i t à d i v i t a m i g l i o r e , o l t r e a d a s s u m e r e u n a p i l l o l a i n m e n o . Q u e s t o è c i ò c h e s t i a m o c e r c a n d o d i f a r e i n c o l l a b o r a z i o n e c o n i c l i n i c i : t r o v a r e s o l u z i o n i e r i s p o s t e a i n e e d e m e r g e n t i , s e m p r e p i ù i m p o r t a n t i p e r l e p e r s o n e c h e v i v o n o c o n H i v " .