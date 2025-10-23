R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - P e r r i s p o n d e r e a l l a s f i d a p i ù w e l f a r e m e n o b u r o c r a z i a , n a s c e p r e M i o , u n a c a r t a d i g i t a l e n o m i n a t i v a e n o n r i c a r i c a b i l e s v i l u p p a t a d a 3 i 4 i M , p r o g e t t a t a p e r s e m p l i f i c a r e l ’ e r o g a z i o n e d e i b e n e f i t a z i e n d a l i n e l r i s p e t t o d e l l e r e g o l e p r e v i s t e d a l l a n o r m a t i v a . L a c a r t a f u n z i o n a c o m e u n v o u c h e r e l e t t r o n i c o d e d i c a t o a l w e l f a r e a z i e n d a l e . A d i f f e r e n z a d i u n a n o r m a l e c a r t a d i d e b i t o , p u ò e s s e r e u t i l i z z a t a e s c l u s i v a m e n t e p e r l e c a t e g o r i e d i s p e s a p r e v i s t e d a l P i a n o W e l f a r e d a l l e a z i e n d e e a m m e s s e d a l l a n o r m a t i v a v i g e n t e i n m a t e r i a . È n o m i n a t i v a f i n d a l l a g e n e r a z i o n e , t r a c c i a b i l e e c o n f o r m e a i r e q u i s i t i f i s c a l i . N o n r i c h i e d e p i a t t a f o r m e d e d i c a t e n é p r o c e d u r e d i i n s t a l l a z i o n e : p u ò e s s e r e i n v i a t a v i a e - m a i l , a g g i u n t a a l w a l l e t d e l t e l e f o n o e u t i l i z z a t a c o m e u n a n o r m a l e c a r t a d i p a g a m e n t o , m a c o n l i m i t i d i s p e s a p r e d e f i n i t i e v e r i f i c a b i l i . I l r a l l e n t a m e n t o d e l l a d i g i t a l i z z a z i o n e n e l l e p m i r e n d e s t r u m e n t i d i q u e s t o t i p o p a r t i c o l a r m e n t e r i l e v a n t i : p e r m e t t o n o d i i n t r o d u r r e i l d i g i t a l e n e l w e l f a r e s e n z a c a r i c a r e l e i m p r e s e d i b u r o c r a z i a o c o s t i i n f o r m a t i c i a g g i u n t i v i . A l l o s t e s s o t e m p o , i n u n c o n t e s t o i n c u i l e a z i e n d e c o n w e l f a r e e v o l u t o r e g i s t r a n o i n m e d i a u n + 4 6 , 5 % d i c r e s c i t a d e l f a t t u r a t o , s o l u z i o n i a c c e s s i b i l i e c o n f o r m i c o n s e n t o n o a n c h e a l l e m i c r o e p i c c o l e i m p r e s e d i p a r t e c i p a r e a u n s i s t e m a c h e f i n o a p o c o t e m p o f a s e m b r a v a r i s e r v a t o s o l o a l l e r e a l t à p i ù g r a n d i . “ I l n o s t r o o b i e t t i v o è s e m p r e s t a t o q u e l l o d i r i u s c i r e a f o r n i r e u n o s t r u m e n t o c a p a c e d i m o t i v a r e i c o l l a b o r a t o r i e a l l o s t e s s o t e m p o o t t i m i z z a r e i c o s t i a z i e n d a l i , p e r c h é c r e d i a m o c h e i l r i c o n o s c i m e n t o s i a u n i n v e s t i m e n t o n e l v a l o r e u m a n o e n o n u n c o s t o a z i e n d a l e “ , s p i e g a M a s s i m i l i a n o M a r c a n t o n i o , f o u n d e r d i 3 i 4 i M . “ A b b i a m o d e m o c r a t i z z a t o i b e n e f i t a z i e n d a l i , r e n d e n d o l i f i n a l m e n t e a c c e s s i b i l i a t u t t i . N o n s o l o a i d i p e n d e n t i d e l l e g r a n d i a z i e n d e s t r u t t u r a t e , m a a n c h e a c h i l a v o r a i n r e a l t à p i ù p i c c o l e o i n c o n t e s t i d o v e i b e n e f i t n o n v e n g o n o e r o g a t i . C o n C a r t a p r e M i o a b b i a m o s u p e r a t o i l i m i t i d e l l e p i a t t a f o r m e t r a d i z i o n a l i , s p e s s o c o m p l e s s e , o b s o l e t e e p o c o i n c l u s i v e ” , c o n c l u d e l ’ i n g e g n e r e M a r i a M o s t o l a , c e o d i 3 i 4 i M . I n u m e r i r a c c o n t a n o u n P a e s e c h e h a i m p a r a t o a p r e n d e r s i c u r a d e l l e p e r s o n e , m a n o n a n c o r a a s e m p l i f i c a r e i p r o c e s s i . T r a f o g l i e x c e l , p o r t a l i c o m p l i c a t i e r e g o l e d a i n t e r p r e t a r e , i l w e l f a r e r i s c h i a d i p e r d e r e l a s u a f u n z i o n e p i ù s e m p l i c e : m i g l i o r a r e l a v i t a d e i c i t t a d i n i . S t r u m e n t i c o m e p r e M i o m o s t r a n o c h e i n n o v a r e n o n s i g n i f i c a s o l a m e n t e a g g i u n g e r e t e c n o l o g i a , m a a n c h e t o g l i e r e a t t r i t o . I l f u t u r o d e l w e l f a r e , p i ù c h e n e l l e p i a t t a f o r m e , s i g i o c h e r à n e l l a t a s c a : d o v e i l d i g i t a l e d i v e n t a g e s t o e l a b u r o c r a z i a s i r i d u c e a u n c l i c k c o n t r o l l a t o .