B r u x e l l e s , 2 3 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " L a p a c e a l l e c o n d i z i o n i d e l l ' U c r a i n a " . C o s ì l a p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a U r s u l a v o n d e r L e y e n o g g i a K i e v i n s i e m e a l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o e u r o p e o A n t o n i o C o s t a i n o c c a s i o n e d e l q u a r t o a n n i v e r s a r i o d e l l ' i n v a s i o n e d a p a r t e d e l l a R u s s i a . " A K i e v p e r l a d e c i m a v o l t a d a l l ' i n i z i o d e l l a g u e r r a - s c r i v e v o n d e r L e y e n - P e r r i b a d i r e c h e l ' E u r o p a è a l f i a n c o d e l l ' U c r a i n a , f i n a n z i a r i a m e n t e , m i l i t a r m e n t e e i n q u e s t o r i g i d o i n v e r n o . P e r s o t t o l i n e a r e i l n o s t r o i m p e g n o d u r a t u r o n e l l a g i u s t a l o t t a d e l l ' U c r a i n a . E p e r i n v i a r e u n m e s s a g g i o c h i a r o s i a a l p o p o l o u c r a i n o c h e a l l ' a g g r e s s o r e : n o n c i a r r e n d e r e m o f i n c h é n o n s a r à r i s t a b i l i t a l a p a c e . L a p a c e a l l e c o n d i z i o n i d e l l ' U c r a i n a " . " Q u a t t r o a n n i d i u n a g u e r r a d i a g g r e s s i o n e i n g i u s t a . Q u a t t r o a n n i d i i n c r o l l a b i l e c o r a g g i o u c r a i n o . Q u a t t r o a n n i d i i n c r o l l a b i l e s o s t e g n o e u r o p e o . U n o b i e t t i v o c o m u n e : g a r a n t i r e u n a p a c e g i u s t a e d u r a t u r a i n U c r a i n a . E c c o p e r c h é o g g i s i a m o q u i a K i e v " , h a s c r i t t o s u X C o s t a . V l a d i m i r P u t i n " h a f a l l i t o " . Q u a t t r o a n n i d o p o l ' i n i z i o d e l l ' i n v a s i o n e r u s s a , i l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y c e l e b r a l a ' r e s i s t e n z a ' d e l s u o p o p o l o . I n u n v i d e o d i s c o r s o i n o c c a s i o n e d e l l ' a n n i v e r s a r i o d e l l a g u e r r a : " P u t i n n o n h a r a g g i u n t o i s u o i o b i e t t i v i . N o n h a s p e z z a t o g l i u c r a i n i . N o n h a v i n t o q u e s t a g u e r r a . A b b i a m o p r e s e r v a t o l ' U c r a i n a e f a r e m o t u t t o i l p o s s i b i l e p e r r a g g i u n g e r e l a p a c e e g a r a n t i r e c h e c i s i a g i u s t i z i a " . " O g g i - h a c o n t i n u a t o Z e l e n s k y - s o n o e s a t t a m e n t e q u a t t r o a n n i d a q u a n d o P u t i n h a i n i z i a t o l a s u a a v a n z a t a d i t r e g i o r n i p e r c o n q u i s t a r e K i e v . E q u e s t o l a d i c e l u n g a s u l l a n o s t r a r e s i s t e n z a , s u c o m e l ' U c r a i n a h a c o m b a t t u t o p e r t u t t o q u e s t o t e m p o . D i e t r o q u e s t e p a r o l e c i s o n o m i l i o n i d i p e r s o n e , u n i m m e n s o c o r a g g i o , u n d u r o l a v o r o , l a p e r s e v e r a n z a e i l l u n g o c a m m i n o c h e l ' U c r a i n a s t a p e r c o r r e n d o d a l 2 4 f e b b r a i o " d e l 2 0 2 2 . " R i p e n s a n d o a l l ' i n i z i o d e l l ' i n v a s i o n e e r i f l e t t e n d o s u l p r e s e n t e , a b b i a m o t u t t o i l d i r i t t o d i d i r e : a b b i a m o d i f e s o l a n o s t r a i n d i p e n d e n z a , n o n a b b i a m o p e r s o l a n o s t r a s t a t u a l i t à " , h a c o n c l u s o i l p r e s i d e n t e u c r a i n o . ' ' P o s s i a m o v e d e r e c h e l a R u s s i a m o s t r a d i s p r e z z o p e r l ' E u r o p a , m a i r u s s i d o v r e b b e r o i m p a r a r e c h e l ' E u r o p a n o n è s o l o u n a t e r r a p e r l e v i l l e d e g l i o l i g a r c h i r u s s i ' ' , h a d i c h i a r a t o a n c o r a Z e l e n s k y i n c o l l e g a m e n t o v i d e o d a K i e v a l P a r l a m e n t o e u r o p e o a B r u x e l l e s , s o t t o l i n e a n d o c h e " d o b b i a m o e s s e r e d e t e r m i n a t i e f o r t i c o m e l o e r a v a m o q u a n d o è i n i z i a t a l ' i n v a s i o n e " q u a t t r o a n n i f a , p e r c h é " l a m i n a c c i a n o n s i è a t t e n u a t a " . ' ' I r u s s i d e v o n o i m p a r a r e c h e l ' E u r o p a è u n ' u n i o n e d i n a z i o n i i n d i p e n d e n t i e d i m i l i o n i d i p e r s o n e c h e n o n t o l l e r a n o l ' u m i l i a z i o n e e n o n a c c e t t e r a n n o l a v i o l e n z a ' ' , h a a g g i u n t o Z e l e n s k y , r i v o l g e n d o u n a p p e l l o a ' ' c o n t i n u a r e a d i f e n d e r e l o s t i l e d i v i t a e u r o p e o ' ' . L ' U c r a i n a h a b i s o g n o d i f o r t i g a r a n z i e d i s i c u r e z z a e d i " u n a d a t a c h i a r a p e r l ' a d e s i o n e a l l ' U n i o n e e u r o p e a " , h a q u i n d i s o t t o l i n e a t o . S e K i e v n o n o t t e r r à u n i m p e g n o p o l i t i c o c h i a r o s u l l a d a t a d i a d e s i o n e , h a a g g i u n t o Z e l e n s k y , P u t i n f a r à t u t t o i l p o s s i b i l e p e r o s t a c o l a r e i l p r o c e s s o e r i t a r d a r l o . I l p r e s i d e n t e a m e r i c a n o D o n a l d T r u m p ' ' r e s t i d a l l a n o s t r a p a r t e ' ' , q u e l l a d i K i e v , è s t a t o i n o l t r e l ' a p p e l l o c h e Z e l e n s k y h a r i v o l t o n e l c o r s o d i u n a i n t e r v i s t a r i l a s c i a t a a l l a C n n , d i c e n d o s i c o n v i n t o c h e ' ' i l p r e s i d e n t e T r u m p e i l s u o t e a m v o g l i a n o d a v v e r o p o r r e f i n e a q u e s t a g u e r r a ' ' . E p a r l a n d o d e i n e g o z i a t i i n c o r s o , i l p r e s i d e n t e u c r a i n o h a a g g i u n t o c h e ' ' c ' è u n b u o n d i a l o g o t r a i l n o s t r o g r u p p o e q u e l l o a m e r i c a n o ' ' . G l i S t a t i U n i t i , h a p r o s e g u i t o Z e l e n s k y , ' ' d e v o n o r e s t a r e c o n u n P a e s e d e m o c r a t i c o c h e s t a c o m b a t t e n d o c o n t r o u n a s o l a p e r s o n a . P e r c h é q u e s t a p e r s o n a è u n a g u e r r a . P u t i n è u n a g u e r r a . E ' t u t t a u n a q u e s t i o n e c h e r i g u a r d a l u i , u n a s o l a p e r s o n a . E t u t t o i l s u o P a e s e è i n p r i g i o n e " . Z e l e n s k y h a p o i d e t t o c h e ' ' n o ' ' , T r u m p n o n s t a e s e r c i t a n d o a b b a s t a n z a p r e s s i o n e s u P u t i n , e " s e v o g l i o n o d a v v e r o f e r m a r e P u t i n , l ' A m e r i c a è c o s ì f o r t e " d a p o t e r l o f a r e . " G r a z i e a l l ’ I t a l i a p e r i l s u o c o s t a n t e s o s t e g n o a l l ’ U c r a i n a e p e r l a s u a p o s i z i o n e c h i a r a c o n t r o l ’ a g g r e s s i o n e r u s s a . A p p r e z z i a m o m o l t o l a s o l i d a r i e t à e l ’ a s s i s t e n z a d e l g o v e r n o e d e l p o p o l o i t a l i a n o . I n s i e m e l a v o r i a m o p e r u n a p a c e g i u s t a e d u r a t u r a p e r l ’ U c r a i n a e p e r t u t t a l ’ E u r o p a " . C o s ì i n u n p o s t s u X i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i u c r a i n o , A n d r i i S y b i h a , d o p o i l m e s s a g g i o d e l t i t o l a r e d e l l a F a r n e s i n a , A n t o n i o T a j a n i . ' ' I n s o l i d a r i e t à c o n i l p o p o l o u c r a i n o , i s s i a m o l a b a n d i e r a u c r a i n a a c c a n t o a q u e l l a d e l l ' U n i o n e e u r o p e a p r e s s o l a s e d e c e n t r a l e d e l l a d i p l o m a z i a e u r o p e a . Q u e s t o è p i ù d i u n s i m b o l o . I l f u t u r o d e l l ' U c r a i n a è a l l ' i n t e r n o d e l l a U e ' ' , h a s c r i t t o s u ' X ' l ' A l t o r a p p r e s e n t a n t e d e l l a p o l i t i c a e s t e r a d e l l ' U n i o n e e u r o p e a , K a j a K a l l a s a g g i u n g e n d o : ' ' C o n i l n o s t r o s o s t e g n o , g l i u c r a i n i s t a n n o r e s i s t e n d o . L a v i a p i ù r a p i d a p e r p o r r e f i n e a q u e s t a g u e r r a è e s e r c i t a r e m a g g i o r e p r e s s i o n e s u l l a R u s s i a e m a g g i o r e s o s t e g n o a l l ' U c r a i n a . C h e q u e s t o s i a l ' u l t i m o a n n i v e r s a r i o d e l l a g u e r r a c h e c e l e b r i a m o ' ' . G l i a l l e a t i d i K i e v d e v o n o f o r n i r e s u p p o r t o m i l i t a r e a l l ' U c r a i n a " o g n i g i o r n o " f i n o a l l a f i n e d e l l a g u e r r a c o n t r o l a R u s s i a . A d i c h i a r a r l o è s t a t o i l S e g r e t a r i o G e n e r a l e d e l l a N a t o M a r k R u t t e . " L ' U c r a i n a h a b i s o g n o d i p i ù a i u t i , p e r c h é u n a p r o m e s s a d i a i u t i n o n p o n e f i n e a l l a g u e r r a . L ' U c r a i n a h a b i s o g n o d i m u n i z i o n i o g g i e o g n i g i o r n o f i n o a l l a f i n e d e i m a s s a c r i " , h a a g g i u n t o d u r a n t e u n a c e r i m o n i a p r e s s o i l q u a r t i e r g e n e r a l e d e l l a N a t o i n o c c a s i o n e d e l q u a r t o a n n i v e r s a r i o d e l l ' i n v a s i o n e r u s s a d e l l ' U c r a i n a . ' ' L ' U c r a i n a è i n p r i m a l i n e a p e r l a n o s t r a l i b e r t à e d o b b i a m o t e n e r l o a m e n t e m e n t r e c e l e b r i a m o i l q u a r t o a n n i v e r s a r i o d e l l o s c o p p i o d i q u e s t a c r i s i ' ' . L o h a d i c h i a r a t o i l p r i m o m i n i s t r o b r i t a n n i c o K e i r S t a r m e r i n t e r v e n e n d o d u r a n t e u n a r i u n i o n e d i g a b i n e t t o . " T u t t i n o i v o g l i a m o u n a p a c e g i u s t a e d u r a t u r a " i n U c r a i n a , m a " è P u t i n a o s t a c o l a r e i l r a g g i u n g i m e n t o d i q u e s t a p a c e g i u s t a e d u r a t u r a " , h a a g g i u n t o S t a r m e r s o t t o l i n e a n d o l a n e c e s s i t à d i ' ' r a d d o p p i a r e i l n o s t r o s o s t e g n o a l l ' U c r a i n a ' ' . S t a r m e r h a p o i a f f e r m a t o c h e ' ' n o n s i t r a t t a d i u n c o n f l i t t o r e m o t o e l o n t a n o d a l R e g n o U n i t o ' ' , m a d i u n a g u e r r a c h e ' ' r i g u a r d a n o i a m o l t i l i v e l l i . R i g u a r d a i n o s t r i v a l o r i d i l i b e r t à , d e m o c r a z i a e i l d i r i t t o d i u n P a e s e a d e c i d e r e p e r s é s t e s s o ' ' . I n o l t r e , h a a g g i u n t o i l p r e m i e r b r i t a n n i c o , ' ' c o m e e q u a n d o f i n i r à q u e s t o c o n f l i t t o a v r à r i p e r c u s s i o n i s u t u t t i n e l R e g n o U n i t o p e r m o l t o t e m p o , e d è p e r q u e s t o c h e è c o s ì i m p o r t a n t e g a r a n t i r e c h e s i t r a t t i d i u n a p a c e g i u s t a e d u r a t u r a ' ' . L a g u e r r a r u s s a c o n t r o l ' U c r a i n a r a p p r e s e n t a " u n t r i p l i c e f a l l i m e n t o p e r l a R u s s i a : m i l i t a r e , e c o n o m i c o e s t r a t e g i c o , u n g i o r n o i r u s s i s i r e n d e r a n n o c o n t o d e l l ' e n o r m i t à d e l c r i m i n e c o m m e s s o i n l o r o n o m e , d e l l ' i n u t i l i t à d e i p r e t e s t i i n v o c a t i e d e i d e v a s t a n t i e f f e t t i a l u n g o t e r m i n e s u l l o r o P a e s e " . C o s ì i n l u n g o p o s t s u X i l p r e s i d e n t e f r a n c e s e E m m a n u e l M a c r o n r i c o r d a i l q u a r t o a n n i v e r s a r i o d e l l ' i n i z i o d e l l a " g u e r r a d i a g g r e s s i o n e s c e l t a d a l l a R u s s i a , i n f l a g r a n t e d i s p r e z z o d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , d e l l a s o v r a n i t à d i u n p o p o l o e d e l l a v i t a u m a n a " . E , r i v o l t o " a c h i p e n s a d i p o t e r c o n t a r e s u l l a n o s t r a s t a n c h e z z a " , a s s i c u r a c h e " s i s b a g l i a : s i a m o e r i m a r r e m o d a l l a p a r t e d e l l ' U c r a i n a " . ' ' P e r q u a t t r o a n n i , o g n i g i o r n o e o g n i n o t t e s o n o s t a t i u n i n c u b o p e r i l p o p o l o u c r a i n o . E n o n s o l o p e r l o r o , m a p e r t u t t i n o i . P e r c h é l a g u e r r a è t o r n a t a i n E u r o p a . S o l o c o n l e n o s t r e f o r z e u n i t e p o t r e m o p o r v i f i n e . P e r c h é i l d e s t i n o d e l l ' U c r a i n a è i l n o s t r o d e s t i n o ' ' . C o s ì i l c a n c e l l i e r e t e d e s c o F r i e d r i c h M e r z s u ' X ' , c o n d i v i d e n d o u n a f o t o i n s i e m e a Z e l e n s k y .