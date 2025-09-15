R o m a , 1 5 s e t . - ( A d n k r o n o s ) - C o n i l p a s s a g g i o o b b l i g a t o r i o d e i c l i e n t i n o n v u l n e r a b i l i a l m e r c a t o l i b e r o d e l l ’ e n e r g i a , è s e m p r e p i ù i m p o r t a n t e c a p i r e l e d i f f e r e n z e t r a v o l t u r a , s u b e n t r o e s w i t c h i n g . S o n o o p e r a z i o n i c o m u n i m a , r i c o r d a A r e r a , s p e s s o c o n f u s e , c o n i m p l i c a z i o n i e c o n o m i c h e e t e c n i c h e r i l e v a n t i . D i v e r s i i d o c u m e n t i n e c e s s a r i p e r o g n u n a d e l l e s e g u e n t i o p e r a z i o n i : c o d i c e P o d ( l u c e ) o P d r ( g a s ) , d a t i a n a g r a f i c i e d o c u m e n t o d ’ i d e n t i t à , c o d i c e f i s c a l e , i n d i r i z z o f o r n i t u r a e a u t o l e t t u r a d e l c o n t a t o r e ( o p z i o n a l e m a c o n s i g l i a t a ) . P e r l a v o l t u r a : C a m b i o i n t e s t a t a r i o d e l c o n t r a t t o l u c e / g a s s e n z a i n t e r r u z i o n e d e l l a f o r n i t u r a . S i r i c h i e d e q u a n d o i l c o n t a t o r e è a t t i v o . È t i p i c a n e i c a s i d i d e c e s s o d e l l ’ i n t e s t a t a r i o o c a m b i o i n q u i l i n o . P e r o t t e n e r l a è n e c e s s a r i o d i m o s t r a r e , a n c h e t r a m i t e a u t o c e r t i f i c a z i o n e , d i a v e r e u n t i t o l o c h e a t t e s t i l a p r o p r i e t à , i l r e g o l a r e p o s s e s s o o l a r e g o l a r e d e t e n z i o n e d e l l ’ u n i t à i m m o b i l i a r e . L a r i c h i e s t a v a p r e s e n t a t a d a l n u o v o c l i e n t e a l v e n d i t o r e c h e s t a g i à e r o g a n d o i l s e r v i z i o s e c o n d o l e m o d a l i t à p r e v i s t e d a l v e n d i t o r e s t e s s o . N e l c a s o d e l l ’ e n e r g i a e l e t t r i c a è p o s s i b i l e f a r e u n a r i c h i e s t a c o n t e s t u a l e d i s w i t c h i n g ; i n q u e s t o c a s o , l a r i c h i e s t a v a p r e s e n t a t a a l n u o v o v e n d i t o r e . P e r i l g a s q u e s t a p r o c e d u r a s a r à a t t i v a a p a r t i r e d a l p r i m o l u g l i o 2 0 2 6 . S e c h i i n t e n d e c h i e d e r e l a v o l t u r a n o n s a q u a l e v e n d i t o r e s t a e r o g a n d o i l s e r v i z i o ( a d e s e m p i o p e r c h é h a e r e d i t a t o o a c q u i s t a t o u n ’ a b i t a z i o n e m a n o n h a b o l l e t t e d e l l a l u c e e / o d e l g a s a c u i f a r e r i f e r i m e n t o ) , p u ò r i v o l g e r s i a l s e r v i z i o S m a r t I n f o d e l l o S p o r t e l l o p e r i l c o n s u m a t o r e E n e r g i a e A m b i e n t e a l n u m e r o 8 0 0 1 6 6 6 5 4 o w w w . s p o r t e l l o p e r i l c o n s u m a t o r e . i t , c h e f o r n i s c e l ' i n f o r m a z i o n e g r a t u i t a m e n t e i n t e m p i b r e v i . Q u a n t o a i t e m p i , p e r i l c o n t r a t t o d e l l ’ e n e r g i a e l e t t r i c a , u n a v o l t a c h e i l c l i e n t e h a r i c h i e s t o l a v o l t u r a , d o v r à r i c e v e r e l ' a c c e t t a z i o n e o i l r i f i u t o e n t r o 3 g i o r n i l a v o r a t i v i . I n c a s o d i a c c e t t a z i o n e , i l v e n d i t o r e s a r à t e n u t o a d e f f e t t u a r e l a v o l t u r a e n t r o 5 g i o r n i d a l l a r i c h i e s t a . P e r i l g a s i t e m p i s o n o r i s p e t t i v a m e n t e d i 2 e 4 g i o r n i . I n c a s o d i r i f i u t o , i l c l i e n t e r e s t a l i b e r o d i r i v o l g e r s i a d a l t r o v e n d i t o r e d e l m e r c a t o l i b e r o . N e l m e r c a t o l i b e r o i c o s t i s o n o s t a b i l i t i n e i s i n g o l i c o n t r a t t i f e r m o r e s t a n d o c h e , p e r l a f o r n i t u r a d i g a s , i l d i s t r i b u t o r e a d d e b i t a a l v e n d i t o r e u n c o n t r i b u t o a c o p e r t u r a d e i p r o p r i c o s t i i l c u i i m p o r t o è s t a b i l i t o n e l p r e z z i a r i o p u b b l i c a t o d a l d i s t r i b u t o r e s u l p r o p r i o s i t o i n t e r n e t . I c l i e n t i s e r v i t i i n M a g g i o r T u t e l a , n e l S e r v i z i o d i t u t e l a d e l l a v u l n e r a b i l i t à g a s e n e l S e r v i z i o a T u t e l e G r a d u a l i d o v r a n n o p a g a r e a l p r o p r i o v e n d i t o r e u n c o n t r i b u t o d i 2 3 e u r o p e r o n e r i a m m i n i s t r a t i v i d e l v e n d i t o r e s t e s s o . O c c o r r e i n f i n e c o n s i d e r a r e g l i e v e n t u a l i c o s t i c o n n e s s i a l l a s o t t o s c r i z i o n e d e l n u o v o c o n t r a t t o : i m p o s t a d i b o l l o , s e d o v u t a i n b a s e a l l a n o r m a t i v a f i s c a l e , e d e p o s i t o c a u z i o n a l e o a l t r a g a r a n z i a , s e p r e v i s t o d a l c o n t r a t t o . I l s u b e n t r o c o n s i s t e i n v e c e n e l l a r i a t t i v a z i o n e d i u n a f o r n i t u r a d o p o c h e è s t a t a d i s a t t i v a t a . S i u s a s e i l c o n t a t o r e è p r e s e n t e m a n o n e r o g a e n e r g i a / g a s . L a r i c h i e s t a v a p r e s e n t a t a a l v e n d i t o r e p r e s c e l t o . C o m e p e r l a v o l t u r a , i l c l i e n t e c h e r i c h i e d e i l s u b e n t r o d e v e d i m o s t r a r e , a n c h e t r a m i t e a u t o c e r t i f i c a z i o n e , d i a v e r e ' t i t o l o c h e a t t e s t i l a p r o p r i e t à , i l r e g o l a r e p o s s e s s o o l a r e g o l a r e d e t e n z i o n e d e l l ’ u n i t à i m m o b i l i a r e ' . Q u a n t o a i t e m p i , i l v e n d i t o r e i n o l t r a l a r i c h i e s t a a l d i s t r i b u t o r e e n t r o 2 g i o r n i e q u e s t ’ u l t i m o h a 5 g i o r n i l a v o r a t i v i , n e l c a s o d e l l ’ e n e r g i a e l e t t r i c a , o 1 0 g i o r n i l a v o r a t i v i , n e l c a s o d e l g a s , p e r a t t i v a r e l a f o r n i t u r a . S e q u e s t i t e r m i n i n o n v e n g o n o r i s p e t t a t i , i l c l i e n t e d e v e r i c e v e r e i n b o l l e t t a u n i n d e n n i z z o a u t o m a t i c o . N e l s o l o c a s o d e l g a s s e l ’ i m p i a n t o d i u t e n z a è s t a t o m o d i f i c a t o ( p e r o p e r a z i o n i d i a m p l i a m e n t o o m a n u t e n z i o n e s t r a o r d i n a r i a ) o t r a s f o r m a t o ( s e i n p r e c e d e n z a e r a a l i m e n t a t o c o n a l t r o t i p o d i g a s ) , i l v e n d i t o r e c h i e d e r à a l c l i e n t e l a d o c u m e n t a z i o n e c h e s e r v e a l d i s t r i b u t o r e p e r v e r i f i c a r e i l r i s p e t t o d e i r e q u i s i t i d i s i c u r e z z a d e l l ’ i m p i a n t o e i l t e m p o a d i s p o s i z i o n e p e r i l d i s t r i b u t o r e p e r l ’ a t t i v a z i o n e d e l l a f o r n i t u r a s i c a l c o l a d a q u a n d o q u e s t i r i c e v e t u t t a l a d o c u m e n t a z i o n e r e l a t i v a a l l a s i c u r e z z a d e l l ' i m p i a n t o p r e v i s t a d a l l a n o r m a t i v a . N e l m e r c a t o l i b e r o , p e r l ’ e n e r g i a i c o s t i d i p e n d o n o d a i d i v e r s i c o n t r a t t i m e n t r e p e r i l g a s i l d i s t r i b u t o r e r i c h i e d e a l v e n d i t o r e u n c o n t r i b u t o d i 3 0 e u r o p i ù a l t r i 4 7 e u r o ( a l n e t t o d e l l e i m p o s t e ) p e r l e v e r i f i c h e d o c u m e n t a l i s e l ’ i m p i a n t o d i u t e n z a è s t a t o m o d i f i c a t o o t r a s f o r m a t o . C o m e p e r l a v o l t u r a , o c c o r r e t e n e r e i n c o n s i d e r a z i o n e a n c h e a l t r i e v e n t u a l i c o s t i : i m p o s t a d i b o l l o , s e d o v u t a i n b a s e a l l a n o r m a t i v a f i s c a l e , e d e p o s i t o c a u z i o n a l e o a l t r a g a r a n z i a , s e p r e v i s t o d a l c o n t r a t t o . I n f i n e l o s w i t c h i n g , o v v e r o i l c a m b i o f o r n i t o r e s e n z a i n t e r r u z i o n e d e l l a f o r n i t u r a . I l c o n t a t o r e r e s t a a t t i v o m a s i p a s s a a u n a l t r o f o r n i t o r e ( e s . p e r s o t t o s c r i v e r e o f f e r t e m i g l i o r i ) . P e r r i c h i e d e r l o , d o p o a v e r s c e l t o , t r a l e d i v e r s e o f f e r t e d i s p o n i b i l i , q u e l l a p i ù a d a t t a a l l e p r o p r i e e s i g e n z e , è s u f f i c i e n t e s t i p u l a r e i l n u o v o c o n t r a t t o d i f o r n i t u r a i n s o s t i t u z i o n e d i q u e l l o p r e c e d e n t e . S a r à i l n u o v o v e n d i t o r e a d a t t i v a r e l a p r o c e d u r a d i c a m b i o v e n d i t o r e ( s w i t c h i n g ) e c e s s a z i o n e d e l v e c c h i o c o n t r a t t o ( r e c e s s o ) , c o m e a v v i e n e p e r l a t e l e f o n i a . P e r i l p a s s a g g i o e f f e t t i v o a l n u o v o v e n d i t o r e o c c o r r o n o n o r m a l m e n t e d a u n o a d u e m e s i . I c a m b i v e n d i t o r e ( s w i t c h i n g ) v e n g o n o e s e g u i t i d i n o r m a i l p r i m o g i o r n o d i o g n i m e s e ; s e i l n u o v o v e n d i t o r e ( v e n d i t o r e e n t r a n t e ) a t t i v a l a p r o c e d u r a d i s w i t c h i n g e n t r o i l g i o r n o 1 0 d i u n d a t o m e s e , i l c a m b i o d e c o r r e r à d a l p r i m o g i o r n o d e l m e s e s u c c e s s i v o , a l t r i m e n t i s l i t t e r à d i u n m e s e . L a d a t a p r e v i s t a p e r i l p a s s a g g i o d e v e e s s e r e i n d i c a t a n e l c o n t r a t t o d i f o r n i t u r a c o n c l u s o c o n i l n u o v o v e n d i t o r e . E s i s t e i l d i r i t t o d i r i p e n s a m e n t o c h e p u ò e s s e r e e s e r c i t a t o e n t r o 1 4 g i o r n i s e i l c o n t r a t t o è s t a t o c o n c l u s o i n l u o g o d i v e r s o d a i l o c a l i c o m m e r c i a l i d e l v e n d i t o r e o a d i s t a n z a e d i 3 0 g i o r n i s e i l c o n t r a t t o è s t a t o c o n c l u s o n e l c o r s o d i u n a v i s i t a a d o m i c i l i o n o n r i c h i e s t a o o r g a n i z z a t a d a l v e n d i t o r e c o n l o s c o p o o c o n l ’ e f f e t t o d i p r o m u o v e r e o v e n d e r e c o n t r a t t i d i f o r n i t u r a .