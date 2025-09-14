LADISPOLI – La lettera anonima con tanto di mappa, i nuovi dubbi sul caso della scomparsa di Elena Vergari, di cui non si ha più notizia dal 5 giugno del 2005, ora anche delle ossa rinvenute in via Battisti, proprio nel luogo indicato dal documento di cui è venuto in possesso il fratello recentemente. Il giornalista di “Chi l’ha visto”, Giuseppe Pizzo, dopo aver avvistato delle ossa ha subito chiamato la Polizia di Stato intervenuta sul posto.

L’area, questa mattina, è stata posta sotto sequestro dalla Procura e il medico legale intervenuto dovrà stabilire se siano ossa umane oppure di animali. Nel primo caso ovviamente si aprirebbero nuovi scenari e verrebbero svolti ulteriori rilievi, come quello del dna. Il fratello di Elena, il figlio, tutte le persone che la conoscevano e le volevano bene, stanno vivendo con apprensione queste ore.