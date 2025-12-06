R o m a , 6 d i c ( A d n k r o n o s ) - " S o n o p r o f o n d a m e n t e g r a t o a l P r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , p e r l e p a r o l e p r o n u n c i a t e o g g i a P a l e r m o , i n o c c a s i o n e d e l l a C e r i m o n i a c o n c l u s i v a d i P a l e r m o C a p i t a l e I t a l i a n a d e l V o l o n t a r i a t o 2 0 2 5 " . L o d i c h i a r a P a o l o C i a n i , v i c e p r e s i d e n t e d e l g r u p p o P d - I d a l l a C a m e r a e s e g r e t a r i o d i D e m o s . " R i c o n o s c e r e i v o l o n t a r i c o m e “ v e r i e p r o p r i p a t r i o t i ” , p r o t a g o n i s t i d e l l a s o l i d a r i e t à e d e l l ’ a t t u a z i o n e c o n c r e t a d e i p r i n c i p i c o s t i t u z i o n a l i s i g n i f i c a r i c o r d a r e a t u t t o i l P a e s e q u a n t o d e c i s i v o s i a q u e s t o p a t r i m o n i o u m a n o - p r o s e g u e C i a n i - . D a i g r a n d i m o m e n t i d e l l a n o s t r a s t o r i a , d a g l i “ a n g e l i d e l f a n g o ” d i F i r e n z e d e l 1 9 6 6 a i t a n t i i n t e r v e n t i n e l l e c a l a m i t à n a t u r a l i , f i n o a l l e e s p e r i e n z e q u o t i d i a n e n e l l e n o s t r e c i t t à , i l v o l o n t a r i a t o c o n t i n u a a g e n e r a r e c o e s i o n e , v a l o r e s o c i a l e e p e r s i n o r i s p a r m i p e r l a s p e s a p u b b l i c a , c o m e i l P r e s i d e n t e h a s o t t o l i n e a t o " . " L e s u e p a r o l e c o n f e r m a n o u n a v e r i t à c h e D e m o s p o r t a a v a n t i d a s e m p r e : l a g r a t u i t à e i l d o n o n o n s o n o i n g e n u i t à , m a p i l a s t r i d e l b e n e c o m u n e . A n o m e d i t u t t i n o i , v o g l i o r i n g r a z i a r e i l P r e s i d e n t e M a t t a r e l l a p e r a v e r a n c o r a u n a v o l t a i n d i c a t o c o n c h i a r e z z a l a f o r z a c i v i l e d e l v o l o n t a r i a t o e i l s u o r u o l o i m p r e s c i n d i b i l e n e l l a v i t a d e m o c r a t i c a d e l P a e s e " , c o n c l u d e C i a n i .