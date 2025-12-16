R o m a , 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " C r e d o c h e l e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e , e l a S i g o i n p r i m i s , p o s s a n o a v e r e u n g r a n d e r u o l o n e l l a f o r m a z i o n e , n e l l ' a g g i o r n a m e n t o d e i m e d i c i , c h e è d i v e r s o d a l r u o l o c h e h a n n o l e u n i v e r s i t à , p e r c h é l e s o c i e t à s c i e n t i f i c h e p o s s o n o g i o c a r e u n g r a n d e r u o l o n e l l ' a g g i o r n a m e n t o d e i m e d i c i c h e h a n n o t e r m i n a t o i l l o r o p e r c o r s o a c c a d e m i c o : i l n o s t r o l a v o r o , l a n o s t r a a t t i v i t à , r i c h i e d e u n c o n t i n u o e c o s t a n t e a g g i o r n a m e n t o " . C o s ì E l s a V i o r a , p r e s i d e n t e e l e t t o S o c i e t à i t a l i a n a d i o s t e t r i c i a e g i n e c o l o g i a , i n t e r v e n e n d o a l 1 0 0 e s i m o C o n g r e s s o S i g o , c h e f i n o a l 1 7 d i c e m b r e r i u n i s c e a B a r i , o l t r e 3 m i l a s p e c i a l i s t i A o g o i , A g i u e A g i t e . " L ' a l t r o i m p o r t a n t e a s p e t t o - a g g i u n g e V i o r a - è l a d i f f u s i o n e d e l l ' i n f o r m a z i o n e a t u t t a l a p o p o l a z i o n e , p e r c h é d o b b i a m o f o r n i r e i n f o r m a z i o n i c o r r e t t e : n o n v o g l i a m o m e t t e r c i i n c o m p e t i z i o n e c o n i n f l u e n c e r o a l t r o - a v v e r t e - m a c e r t a m e n t e d o b b i a m o g i o c a r e u n r u o l o i n u n ' i n f o r m a z i o n e c h e s i a s c i e n t i f i c a m e n t e v a l i d a , c h e s i a c o m p r e n s i b i l e e c h e s i a u t i l e p e r t u t t i " .