R o m a , 1 1 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - U n a c o l l a b o r a z i o n e s i g n i f i c a t i v a s i r a f f o r z a n e l n o m e d e l l a s o l i d a r i e t à e d e l c o n t r a s t o a l l a v i o l e n z a d i g e n e r e . G l i S t a t i G e n e r a l i d e l l e D o n n e , l a F o n d a z i o n e G a i a e C o d e r e I t a l i a a n n u n c i a n o i l r i n n o v o d e l l a p a r t n e r s h i p p e r l a c a m p a g n a d i N a t a l e 2 0 2 5 a s u p p o r t o d e l p r o g e t t o d i V i l l a G a i a . I l p r o g e t t o ' p a n c h i n e r o s s e ' , m a r c h i o r e g i s t r a t o d e g l i S t a t i G e n e r a l i d e l l e D o n n e , è u n ' i n i z i a t i v a o p e n f i n a l i z z a t a a s e n s i b i l i z z a r e i c i t t a d i n i e l e c i t t a d i n e s u l t e m a d e l l a v i o l e n z a c o n t r o l e d o n n e , a t t r a v e r s o l a p o s a d i p a n c h i n e r o s s e i n s p a z i p u b b l i c i e p r i v a t i . A n c h e q u e s t ' a n n o , l a c a m p a g n a s i f o c a l i z z a s u l l a d i f f u s i o n e d e l l a P i c c o l a P a n c h i n a R o s s a d a S c r i v a n i a , u n o g g e t t o s i m b o l i c o p e n s a t o p e r e n t r a r e n e g l i u f f i c i , n e l l e c a s e e n e g l i s p a z i d i v i t a p e r s o n a l i . " S i a m o e n t u s i a s t i d i q u e s t a c o l l a b o r a z i o n e c o n C o d e r e I t a l i a , u n e s e m p i o v i r t u o s o d i c o m e l e i m p r e s e p o s s a n o a f f i a n c a r e i n i z i a t i v e d i r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e . L a c a m p a g n a n a t a l i z i a q u e s t ' a n n o è g i à i n i z i a t a c o n l e d o n n e e g l i u o m i n i d i C o n s o b c h e h a n n o a c q u i s t a t o l a p i c c o l a p a n c h i n a r o s s a d a s c r i v a n i a p e r s o s t e n e r e c o n c r e t a m e n t e i l p r o g e t t o d i V i l l a G a i a . O g n i p a n c h i n a a c q u i s t a t a è u n p a s s o i n a v a n t i p e r l e d o n n e c h e c e r c a n o u n n u o v o f u t u r o " , d i c e I s a M a g g i , c o o r d i n a t r i c e n a z i o n a l e S t a t i G e n e r a l i d e l l e D o n n e e p r e s i d e n t e F o n d a z i o n e G a i a . “ P e r i l t e r z o a n n o c o n s e c u t i v o s i a m o f e l i c i d i p o t e r s u p p o r t a r e u n p r o g e t t o d i c o s ì a m p i o r e s p i r o e f o n d a m e n t a l e p e r i l r e i n s e r i m e n t o d e l l e d o n n e c h e h a n n o s u b i t o v i o l e n z a n e l l a v i t a r e a l e - d i c h i a r a I m m a R o m a n o , D i r e t t r i c e R e l a z i o n i I s t i t u z i o n a l i C o d e r e I t a l i a - I n q u e s t o m o d o r e n d i a m o c o n c r e t o i l n o s t r o i m p e g n o c o n t r o l a v i o l e n z a d i g e n e r e e a f a v o r e d e l l ’ e q u i t à e d e l l a p a r i t à d i g e n e r e ” . L ' i n i z i a t i v a è u n a c a m p a g n a n a z i o n a l e c h e m i r a a s e n s i b i l i z z a r e l ' o p i n i o n e p u b b l i c a c o n t r o i l d r a m m a d e i f e m m i n i c i d i e l a v i o l e n z a . I l r i c a v a t o d e l l e v e n d i t e s a r à d e v o l u t o i n t e r a m e n t e a F o n d a z i o n e V i l l a G a i a i n O l t r e p ò P a v e s e , u n a c a s a c h e d a l 2 0 0 9 a c c o g l i e d o n n e i n d i f f i c o l t à e v i t t i m e d i v i o l e n z a . D o p o l ' e m e r g e n z a , l a F o n d a z i o n e o f f r e p e r c o r s i d i r i g e n e r a z i o n e p e r s o n a l e e p r o f e s s i o n a l e a t t r a v e r s o i p r o g e t t i f o r m a t i v i ' A d o t t a u n a l a v o r a t r i c e ' e ' K i c k O f f ' p e r l a c r e a z i o n e d i i m p r e s a , u n v e r o e p r o p r i o t r a m p o l i n o p e r r i p r e n d e r e f u t u r o e s p e r a n z a .