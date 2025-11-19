R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - C o n 2 2 7 v o t i a f a v o r e l a c a m e r a h a a p p r o v a t o a l l ' u n a n i m i t à l a l e g g e c h e m o d i f i c a i l d e l i t t o d i v i o l e n z a s e s s u a l e , i n t r o d u c e n d o l a n o z i o n e d i ' c o n s e n s o l i b e r o e a t t u a l e ' a d a t t i s e s s u a l i , i n l i n e a c o n l e s t a t u i z i o n i d e l l a C o n v e n z i o n e d i I s t a n b u l . I l c o n s e n s o d i v e n t a c o s ì l ' u n i c o e l e m e n t o n e c e s s a r i o a q u a l i f i c a r e l a f a t t i s p e c i e : q u a l u n q u e a t t o s e s s u a l e c h e v e n g a p o s t o i n e s s e r e s e n z a c h e v i s i a i l c o n s e n s o l i b e r o e a t t u a l e d e l l a p e r s o n a c o i n v o l t a i n t e g r a p e r t a n t o i l d e l i t t o d i v i o l e n z a s e s s u a l e . I l t e s t o p a s s a o r a a l l ' e s a m e d e l S e n a t o .