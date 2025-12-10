R o m a , 1 0 d i c ( A d n k r o n o s ) - " L a p r o p o s t a d i l e g g e a m i a p r i m a f i r m a , e l a m o z i o n e c h e l a s o s t i e n e , s u l c o n t r a s t o a l l a v i o l e n z a d i g i t a l e d i g e n e r e n o n s o n o s o l o u n a g g i o r n a m e n t o t e c n i c o , m a u n a t t o d i v e r i t à p o l i t i c a " . L o h a d i c h i a r a t o l a d e p u t a t a M 5 S D a n i e l a M o r f i n o d u r a n t e l a c o n f e r e n z a s t a m p a ' V i o l e n z a i n r e t e : p r o p o s t e M 5 S p e r p r e v e n i r l a e a r g i n a r l a ' a l l a C a m e r a . " F i n a l m e n t e s i r i c o n o s c e c h e s i t r a t t a d i u n f e n o m e n o r e a l e , c r e s c e n t e e d e v a s t a n t e , c h e i l n o s t r o o r d i n a m e n t o n o n p u ò p i ù r i n c o r r e r e , m a d e v e s a p e r g o v e r n a r e . P u n t i a m o a c o s t r u i r e u n s i s t e m a d i t u t e l a c h e o g g i m a n c a , a t t r a v e r s o u n a s e r i e d i m i s u r e , t r a c u i l ’ i s t i t u z i o n e d i u n p u n t o d i c o n t a t t o u n i c o n a z i o n a l e p e r l e s e g n a l a z i o n i p r e s s o A g c o m , c o n i l c o i n v o l g i m e n t o c o o r d i n a t o d i P o l i z i a P o s t a l e , G a r a n t e d e l l a P r i v a c y e P r o c u r e , e i l r i c o n o s c i m e n t o d i ‘ s e g n a l a t o r i a t t e n d i b i l i ’ " , h a s p i e g a t o . " A q u e s t o s i a g g i u n g o n o l a r i m o z i o n e e n t r o 3 0 m i n u t i d e i c o n t e n u t i i l l e c i t i , l a c r e a z i o n e d i u n R e g i s t r o n a z i o n a l e d e l l e i m m a g i n i n o n c o n s e n s u a l i e l ’ i n t r o d u z i o n e d i n u o v i r e a t i c o n t r o l a d i f f u s i o n e d i m a t e r i a l e g e n e r a t o o m a n i p o l a t o c o n I A , m i s u r e c h e r i s p o n d o n o c o n c o r a g g i o a u n a m i n a c c i a i n c o n t i n u a e v o l u z i o n e . A s o s t e g n o d e l l e v i t t i m e a r r i v a n o a n c h e p a t r o c i n i o g r a t u i t o , s u p p o r t o p s i c o l o g i c o e u n f o n d o d a 1 0 m i l i o n i p e r l a p r e v e n z i o n e , l a f o r m a z i o n e e l a r i c e r c a . L a v i o l e n z a d i g i t a l e n o n è u n e f f e t t o c o l l a t e r a l e d e l l a m o d e r n i t à , m a u n a n u o v a f r o n t i e r a d e l l a v i o l e n z a d i g e n e r e . C o n t r a s t a r l a è u n a b a t t a g l i a p e r l a d e m o c r a z i a ” , h a a g g i u n t o M o r f i n o .