R o m a , 2 3 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " G l i o m i c i d i p a s s i o n a l i s o n o s e m p r e s t a t i a l p r i m o p o s t o , p r i m a d i m o t i v i d i i n t e r e s s e o p e r r a p i n a m a o r a s i s o n o t i p i c i z z a t i : è l ' u o m o c h e n o n a c c e t t a i l r i f i u t o d e l l a d o n n a , c h e n o n a c c e t t a d i e s s e r e l a s c i a t o . E q u e s t o è q u a l c o s a c o n t r o c u i s i p u ò c o m b a t t e r e e n o n s o l o c o n i l c a r c e r e , n o n b a s t a n o l e l e g g i . S e r v e l a p r e v e n z i o n e , è u n l a v o r o c u l t u r a l e e s p e t t a s o p r a t t u t t o a n o i u o m i n i " . L o d i c e i l p r e s i d e n t e d e l S e n a t o , I g n a z i o L a R u s s a , a D r i t t o e R o v e s c i o .