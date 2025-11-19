R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i a b b i a m o c o m p i u t o u n p a s s o d e t e r m i n a n t e . L ’ a p p r o v a z i o n e a l l a C a m e r a d e l l a l e g g e c h e i n t r o d u c e i l p r i n c i p i o d e l c o n s e n s o n e i r e a t i d i v i o l e n z a s e s s u a l e è u n a c o n q u i s t a d i c i v i l t à e u n a g r a n d e e m o z i o n e p e r s o n a l e . A v e r p o t u t o c o n t r i b u i r e a s c r i v e r e q u e s t a n o r m a , f r u t t o d i u n l a v o r o s e r i o , c o n d i v i s o , c h e h a v i s t o d i a l o g a r e f o r z e p o l i t i c h e d i v e r s e , s i g n i f i c a d a r e f i n a l m e n t e a l n o s t r o P a e s e u n o s t r u m e n t o c h e t u t e l a d a v v e r o l e d o n n e , m e t t e n d o a l c e n t r o l a l o r o l i b e r t à e l a l o r o a u t o d e t e r m i n a z i o n e " . L o s c r i v e s u i s o c i a l l a d e p u t a t a P d M i c h e l a D i B i a s e , r e l a t r i c e d e l p r o v v e d i m e n t o a l l a C a m e r a . " È u n a r i v o l u z i o n e c u l t u r a l e , p r i m a a n c o r a c h e g i u r i d i c a : r i c o n o s c e c h e i l c o n s e n s o d e v e e s s e r e l i b e r o e a t t u a l e , e c h e i l c o r p o e l a v o l o n t à d e l l e d o n n e n o n s o n o m a i n e g o z i a b i l i . I l p e r c o r s o o r a p r o s e g u e a l S e n a t o , m a o g g i a b b i a m o f a t t o u n p a s s o s t o r i c o . P e r t u t t e l e d o n n e c h e h a n n o t r o v a t o i l c o r a g g i o d i d e n u n c i a r e . P e r c h i n o n è s t a t a c r e d u t a . P e r c h i n o n c e l ’ h a f a t t a . P e r l e g e n e r a z i o n i c h e v e r r a n n o . P e r t u t t e l o r o : s e n z a c o n s e n s o è s t u p r o " , c o n c l u d e .