R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i p o r t i a m o a c o m p i m e n t o u n p r o c e s s o d i c u i d o b b i a m o t u t t i d a v v e r o e s s e r e o r g o g l i o s i , p e r c h é c o n q u e s t a l e g g e l ’ I t a l i a d i v e n t a s e m p r e d i p i ù a v a n g u a r d i a n e l c o n t r a s t o a l l a v i o l e n z a d i g e n e r e . F i n a l m e n t e e l i m i n i a m o l ' o n e r e p r o b a t o r i o c h e g r a v a s u l l a v i t t i m a : p e r c h é l ' a g g r e s s i o n e s i a q u a l i f i c a t a c o m e v i o l e n z a s e s s u a l e n o n d o v r à p i ù e s s e r e l e i a d i m o s t r a r e d i n o n a v e r r e a g i t o p e r c h é n o n e r a n e l l e c o n d i z i o n i d i f a r l o . A n c o r a , s p o s t i a m o i l f o c u s d e l r e a t o d i s t u p r o d a l l ' u s o d e l l a f o r z a a l l ' a s s e n z a d i u n s ì e s p l i c i t o , r e v o c a b i l e i n o g n i m o m e n t o " . C o s ì M a r a C a r f a g n a , s e g r e t a r i o d i N o i M o d e r a t i , a n n u n c i a n d o i n A u l a a l l a C a m e r a i l v o t o f a v o r e v o l e d e l G r u p p o a l l a p r o p o s t a d i l e g g e d i m o d i f i c a d e l c o d i c e p e n a l e i n m a t e r i a d i v i o l e n z a s e s s u a l e e d i l i b e r a m a n i f e s t a z i o n e d e l c o n s e n s o . " G r a z i e a q u e s t a n o r m a – p r o s e g u e – l ’ I t a l i a n o n c h i e d e r à p i ù a l l e d o n n e d i g i u s t i f i c a r s i p e r c h é n o n s o n o f u g g i t e , p e r c h é n o n h a n n o r e a g i t o , p e r c h é n o n h a n n o g r i d a t o , p e r c h é n o n h a n n o c h i e s t o a i u t o . A l l o s t e s s o t e m p o q u e s t a n o r m a d i c e a g l i u o m i n i c h e o g n i d o n n a h a d i r i t t o d i d i r e n o i n q u a l s i a s i m o m e n t o , c h e q u e l n o è u n n o e v a s e m p r e r i s p e t t a t o . E d è i m p o r t a n t e s o t t o l i n e a r e c h e a q u e s t a l e g g e s i a m o a r r i v a t i i n s i e m e , c o n u n a c c o r d o b i p a r t i s a n , c h e t e s t i m o n i a l a m a t u r i t à d e l n o s t r o P a r l a m e n t o s u q u e s t i t e m i : n o n è u n a v i t t o r i a d i p a r t e , è u n a v i t t o r i a d e l l ' i n t e r o P a e s e " . " A l l a v i g i l i a d e l l a g i o r n a t a i n t e r n a z i o n a l e c o n t r o l a v i o l e n z a s u l l e d o n n e , i l P a r l a m e n t o i t a l i a n o m a n d a u n m e s s a g g i o i n e q u i v o c a b i l e : i l c o n s e n s o n o n è u n d e t t a g l i o , è u n d i r i t t o f o n d a m e n t a l e , r e v o c a b i l e , p e r s o n a l e , l i b e r o , c o n s a p e v o l e . O r a a d e f i n i r l o è u n a l e g g e e c o n q u e s t a l e g g e c a m b i a n o i p r o c e s s i , l e s e n t e n z e , l a c u l t u r a e l e c o n d a n n e . L o d o v e v a m o a t u t t e l e d o n n e c h e s o n o s t a t e u m i l i a t e , c h e n o n h a n n o a v u t o v o c e . E ’ u n p a s s o n e c e s s a r i o p e r f a r e u n ' I t a l i a p i ù g i u s t a , p i ù s i c u r a e p i ù e u r o p e a " , c o n c l u d e .