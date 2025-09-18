M i l a n o , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s ) - U n a d e c i n a d i d e n u n c e p e r d i f f a m a z i o n e e v i o l a z i o n e d e l l a p r i v a c y s o n o s t a t e r a c c o l t e i n P r o c u r a a M i l a n o e a f f i d a t e a l p u b b l i c o m i n i s t e r o G i o v a n n i T a r z i a c h e i n d a g a - s u l f r o n t e m i l a n e s e - n e l l ' i n d a g i n e s u l s i t o ' P h i c a ' c h e a v r e b b e r a c c o l t o e p u b b l i c a t o f o t o d i d o n n e s e n z a i l l o r o c o n s e n s o , i m m a g i n i a c c o m p a g n a t e d a c o m m e n t i s e s s i s t i . G l i a p p r o f o n d i m e n t i s o n o a f f i d a t i a l l a P o l i z i a p o s t a l e .