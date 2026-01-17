R o m a , 1 7 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - L a s e c o n d a g i o r n a t a d i V i c e n z a o r o J a n u a r y , i l s a l o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l g i o i e l l o d i I e g i n c o r s o n e l q u a r t i e r e f i e r i s t i c o d i V i c e n z a , s i è a p e r t a c o n ' C o d e d C o u t u r e – I l g i o i e l l o c o m e c o d i c e c u l t u r a l e n e l l ’ e r a d e l l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e ' . A l c e n t r o d e l l ’ a p p u n t a m e n t o , c o n d o t t o d a P a o l a D e L u c a , d i r e t t r i c e c r e a t i v a e c o - f o u n d e r d i T r e n d v i s i o n J e w e l l e r y + F o r e c a s t i n g , i l g i o i e l l o r i d e f i n i t o : n o n p i ù o r n a m e n t o s t a t i c o , m a s i s t e m a c o d i f i c a t o , u n a r c h i v i o d i n a m i c o c a p a c e d i n a r r a r e s t o r i e , r i t u a l i e d a t i t r a r e a l t à f i s i c a e d i g i t a l e . I l d e s i g n n o n è p i ù s o l o e s t e t i c o , m a è ' s c r i t t o ' a t t r a v e r s o d a t i b i o m e t r i c i e p e r s o n a l i , t r a s f o r m a n d o l ' o g g e t t o i n u n ' e s t e n s i o n e b i o l o g i c a e d i g i t a l e d e l l ' i n d i v i d u o . L ' e r e d i t à c u l t u r a l e e l e m e m o r i e a f f e t t i v e v e n g o n o i n c a p s u l a t e i n g e o m e t r i e c o m p l e s s e e t e c n o l o g i e b l o c k c h a i n , r e n d e n d o i l p e z z o u n t a l i s m a n o d i m e m o r i a e t e r n a . I l g i o i e l l o v i v e u n a d o p p i a e s i s t e n z a . È u n m a n u f a t t o t a t t i l e s u l l a p e l l e e , c o n t e m p o r a n e a m e n t e , u n a s s e t d i g i t a l e c h e e v o l v e n e l t e m p o , s u p e r a n d o i l i m i t i d e l l a m a t e r i a . S o n o s t a t e i n o l t r e p r e s e n t a t e l e q u a t t r o t e n d e n z e d i s t i l e p e r l a p r o s s i m a p r i m a v e r a - e s t a t e : C o u t u r e E s s e n t i a l s , L a y e r e d C o d e s , N a t u r a l A l l u r e e E l e v a t e d C o r e . .