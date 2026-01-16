V i c e n z a , 1 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " D a l 2 0 1 9 a l 2 0 2 4 c ' è s t a t a u n a c r e s c i t a d e l 1 2 0 % . I l c o m p a r t o o r a f o - g i o i e l l i e r o è m o l t o i m p o r t a n t e p e r i l m a d e i n I t a l y e s i i n s e r i s c e n e i c a n a l i a n c h e d e l l a m o d a , c h e è m o l t o s t r a t e g i c a p e r l a n o s t r a i m m a g i n e . L ' a g e n z i a I c e , n e l c o o r d i n a m e n t o d e l s i s t e m a P a e s e r i f e r i t o a l l e a t t i v i t à g o v e r n a t i v e , p o r t a a q u e s t a e d i z i o n e c i r c a 6 0 0 b u y e r s . A l l ’ e s t e r o s i a m o v i s t i c o m e l e a d e r a n c h e d i q u e s t o s e t t o r e " . S o n o l e p a r o l e d i M a t t e o Z o p p a s , p r e s i d e n t e d i I c e A g e n z i a , n e l l a p r i m a g i o r n a t a d i V i c e n z a o r o J a n u a r y 2 0 2 6 , l a f i e r a d e d i c a t a a l l a f i l i e r a d e l s e t t o r e o r a f o , g i o i e l l i e r o e o r o l o g i e r o . Z o p p a s s i s o f f e r m a p o i s u l l ’ a n d a m e n t o d e l l ’ e - c o m m e r c e n e l s e t t o r e g i o i e l l i e r o : “ C ' è u n a t e n d e n z a a l l a c r e s c i t a d e l l ' e - c o m m e r c e e u n a m u t a z i o n e d e l l a t e n d e n z a d e i p r o d u t t o r i d i v e d e r e p r o d o t t i c h e , a p a r i t à d i f u n z i o n e , h a n n o m e n o m a t e r i a l e , p e r ò c o m u n q u e v e n g o n o a p p r e z z a t i n e l m o n d o . L ' e - c o m m e r c e q u e s t o l o p u ò a g e v o l a r e ” , c o n c l u d e .