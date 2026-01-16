V i c e n z a , 1 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " V i c e n z a o r o è u n a d e l l e t r e p i ù g r a n d i f i e r e a l m o n d o . S t i a m o p a r l a n d o d i 1 . 3 0 0 b r a n d e s p o s t i , 3 0 P a e s i r a p p r e s e n t a t i e 2 0 m i l a b u y e r p r o v e n i e n t i d a a l m e n o 1 4 0 P a e s i , i n u n c o m p a r t o o r a f o c h e i n V e n e t o f a t t u r a o l t r e 1 0 m i l i a r d i d i e u r o , d i c u i i l 6 0 % è r a p p r e s e n t a t o d a l l e e s p o r t a z i o n i " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l V e n e t o e d e x p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e , L u c a Z a i a , p a r t e c i p a n d o o g g i a l l a p r i m a g i o r n a t a d i V i c e n z a o r o , l a m a n i f e s t a z i o n e f i e r i s t i c a c h e a c c o g l i e l ’ e c c e l l e n z a d e l l a f i l i e r a o r a f o - g i o i e l l i e r a e o r o l o g i e r a , i n p r o g r a m m a f i n o a l 2 0 g e n n a i o a V i c e n z a . U n c o m p a r t o , q u e l l o o r a f o i t a l i a n o , " c o s t e l l a t o d i i n c e r t e z z e " , s o t t o l i n e a n o d a l p a l c o d e l l a F i e r a i r a p p r e s e n t a n t i d i F e d e r o r a f i . I n c e r t e z z e c h e , s e c o n d o Z a i a , s o n o l e g a t e a n c h e " a l m o m e n t o c o n g i u n t u r a l e , c o n o l t r e 6 0 f o c o l a i d i g u e r r a n e l m o n d o " . S i t u a z i o n i d i i n s t a b i l i t à c h e s i r i f l e t t o n o i n e v i t a b i l m e n t e s u l l ’ e x p o r t e s u l p r e z z o d e l l ’ o r o : " L ’ o r o è u n i n d i c a t o r e d i u n m o n d o i n g u e r r a – r i f l e t t e l ’ e x g o v e r n a t o r e – S i t r a t t a d i u n c o m p a r t o c h e n o n v i v e d i m e r c a t o d o m e s t i c o e c h e p e r i l V e n e t o v a l e o l t r e 6 m i l i a r d i d i e u r o s u l m e r c a t o i n t e r n a z i o n a l e : i c o n f l i t t i h a n n o u n p e s o " . N e l l a R e g i o n e c h e o s p i t a V i c e n z a o r o , i l c o m p a r t o o r a f o è c o m p o s t o " i n g r a n p a r t e d a p i c c o l e e m e d i e i m p r e s e , q u e l l e c h e s o f f r o n o d i p i ù – c o n c l u d e Z a i a – L a p a r t i t a d e l p r e z z o d e l l ’ o r o s i t r a s c i n a o r m a i d a q u a l c h e a n n o , c o n u n i m p a t t o s i g n i f i c a t i v o s u l l e a z i e n d e d e l l a f i l i e r a " .