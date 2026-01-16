V i c e n z a , 1 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t a f i e r a è i l m o m e n t o p i ù i n t e r n a z i o n a l e p e r l a c i t t à e p e r l a p r o v i n c i a d i V i c e n z a e l a c o s a p i ù b e l l a è c h e e s s a c r e s c e d i a n n o i n a n n o , u n g r a n d i s s i m o s e g n a l e d i f i d u c i a e d i s p e r a n z a . V i c e n z a o r o f a p a r t e d e l l a s t o r i a d e l l a c i t t à e d a q u a n d o è n a t a I e g , e q u i n d i c o n l a f u s i o n e d i F i e r a d i V i c e n z a c o n R i m i n i F i e r a , è d i v e n t a t a a n c o r p i ù l a g r a n d e v e t r i n a i n t e r n a z i o n a l e d e l s e t t o r e " . C o s ì i l s i n d a c o d i V i c e n z a , G i a c o m o P o s s a m a i , a l l ’ i n a u g u r a z i o n e d i V i c e n z a o r o J a n u a r y 2 0 2 6 , l a k e r m e s s e c h e c h i a m a a r a c c o l t a n e l l a c i t t à i t a l i a n a s i m b o l o d e l l ' o r e f i c e r i a l e e c c e l l e n z e d e l g i o i e l l o d a t u t t o i l m o n d o . “ L e a s p e t t a t i v e s u l f u t u r o s o n o m o l t o a l t e . A b r e v e a r r i v e r e m o a d a v e r e i l n u o v o g r a n d e p a d i g l i o n e , p e r i l q u a l e s o n o i n c o r s o i l a v o r i , c h e h a v i s t o u n i n v e s t i m e n t o d i 6 0 m i l i o n i d i e u r o e c h e c a m b i e r à c o m p l e t a m e n t e i l v o l t o d e l q u a r t i e r e f i e r i s t i c o , c o n s e n t e n d o c o s ì d i a u m e n t a r e l e p r e s e n z e i n f i e r a - s p i e g a P o s s a m a i - U n a l t r o s e g n o d i q u a n t o s i c o n t i n u i a d i n v e s t i r e e d i q u a n t o l a c i t t à c o n t i n u i a c r e d e r e n e l s e t t o r e o r a f o ” .