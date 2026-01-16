V i c e n z a , 1 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " Q u e s t a è u n ' e d i z i o n e s i g n i f i c a t i v a p e r c h é c h i u d e i l c i c l o d e l l e m a n i f e s t a z i o n i c h e a b b i a m o f a t t o c o n d e l l e t e n s o s t r u t t u r e , c h e h a n n o o s p i t a t o 3 0 0 e s p o s i t o r i n e l l e t e n s o s t r u t t u r e . S i a m o s o l d o u t d a t e m p o , q u i n d i n o n p o s s i a m o d i r e c h e s t i a m o c r e s c e n d o . S i a m o p i e n i f i n o a q u a n d o , a s e t t e m b r e , a v r e m o u n n u o v o p a d i g l i o n e , i l q u a l e d a r à n u o v a v i t a a d u n a f i e r a c h e h a o r m a i 7 1 a n n i " . C o s ì C o r r a d o P e r a b o n i , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i I e g - I t a l i a n E x h i b i t i o n G r o u p , i n t e r v e n e n d o a l l a g i o r n a t a i n a u g u r a l e d i V i c e n z a o r o J a n u a r y 2 0 2 6 , l a f i e r a c h e d a o l t r e 7 0 a n n i r i u n i s c e l ’ i n t e r a f i l i e r a d e l s e t t o r e o r a f o , g i o i e l l i e r o e o r o l o g i e r o , i n s v o l g i m e n t o a V i c e n z a f i n o a l 2 0 g e n n a i o . Q u e s t a p r o s p e t t i v a r a p p r e s e n t a p e r I e g “ u n a g r a n d e i n i e z i o n e d i f i d u c i a ” s o p r a t t u t t o a l l a l u c e d e l c o n t e s t o i n c u i s i t r o v a a d o p e r a r e i l s e t t o r e : “ I n q u e s t o m o m e n t o i l m e r c a t o d e l l ' o r o e d e l g i o i e l l o q u i n d i s t a c o n o s c e n d o o g n i g e n e r e d i p r o b l e m a c h e p u ò f r e n a r e u n s e t t o r e c o m e q u e s t o : d a l p r e z z o d e l l a m a t e r i a p r i m a , c h e o r m a i m a c i n a u n r e c o r d d o p o l ’ a l t r o , a l l e t e n s i o n i g e o p o l i t i c h e - p r o s e g u e P e r a b o n i - N e l 2 0 2 5 a b b i a m o o s s e r v a t o u n a p i c c o l a f r e n a t a n e l l ' e x p o r t n e l 2 0 2 5 , m a v e n i v a m o a n n i d i c r e s c i t a i n c r e d i b i l e . C r e d o q u i n d i c h e q u e s t o m o m e n t o ” p o s s a e s s e r e d e f i n i t o c o m e u n a “ p a u s a d i r i f l e s s i o n e ” . G l i e l e m e n t i s u c u i c o n c e n t r a r s i e l a v o r a r e p e r r i p a r t i r e a l m e g l i o n e l 2 0 2 6 s o n o , s e c o n d o l ’ a d d i I e g , “ l ' i n n o v a z i o n e , c h e è t i p i c a d e l l e a z i e n d e i t a l i a n e , e l ’ a f f a c c i o s u n u o v i m e r c a t i ” , s o p r a t t u t t o n e l m o m e n t o i n c u i “ m e r c a t i c o m e q u e l l o s t a t u n i t e n s e h a n n o a v u t o u n a f l e s s i o n e , v u o i p e r i d a z i o p e r u n c a l o f i s i o l o g i c o . O c c o r r e a c c o m p a g n a r e l e a z i e n d e d o v e l a p e n e t r a z i o n e i t a l i a n a è a n c o r a b a s s a , e d è q u e l l o c h e s t i a m o f a c e n d o c o n V i c e n z a o r o , c h e s i r e p l i c a i n f o r m a d i v e r s a a S i n g a p o r e e D u b a i . “ C r e d o c h e l a v e r a d e b o l e z z a s t r u t t u r a l e d e l n o s t r o s i s t e m a s i a l ' i n c a p a c i t à d e l c o m p a r t o f i e r i s t i c o d i a n d a r e s u i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i - c o n c l u d e - I l n o s t r o è u n m o d e l l o c h e s i è s e m p r e b a s a t o s u l p o r t a r e i n I t a l i a g l i s t r a n i e r i , m a i l f e n o m e n o d e l l a r e g i o n a l i z z a z i o n e , n e l s e n s o d i c o n t i n e n t a l i z z a z i o n e , d e l l e f i e r e l o s t a m e t t e n d o u n p o ' i n c r i s i . O c c o r r e q u i n d i i n t r a p r e n d e r e l a s t r a d a c h e n o i a b b i a m o i n i z i a t o q u a t t r o a n n i f a , p o r t a n d o i b r a n d p i ù i m p o r t a n t i s u i m e r c a t i p i ù p r o m e t t e n t i ” . “ I l 3 f e b b r a i o a p p r o v e r e m o u n n u o v o b u s i n e s s p l a n c h e g u a r d a a l 2 0 3 0 - r i f e r i s c e i n c o n c l u s i o n e l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i I e g - O v v i a m e n t e , s i t r a t t a d i u n b u s i n e s s p l a n i n c r e s c i t a . L o p r e s e n t e r e m o a l m e r c a t o i l q u a t t r o d i f e b b r a i o a M i l a n o ” .