V i c e n z a , 1 6 g e n . ( A d n k r o n o s ) - C o n s o l i d a t a l e a d e r s h i p i n t e r n a z i o n a l e e c a p a c i t à d i a c c o m p a g n a r e l a f i l i e r a d e l g i o i e l l o i n u n a n u o v a f a s e , s o s t e n u t a d a u n q u a r t i e r e f i e r i s t i c o i n f a s e f i n a l e d i a m p l i a m e n t o . Q u e s t o i l m e s s a g g i o l a n c i a t o s t a m a n e n e l c o r s o d e l l a c e r i m o n i a i n a u g u r a l e d i V i c e n z a o r o J a n u a r y , i l s a l o n e i n t e r n a z i o n a l e d e l g i o i e l l o d i I e g n e l q u a r t i e r e f i e r i s t i c o v i c e n t i n o f i n o a m a r t e d ì 2 0 . A d a r e i l v i a a l l a c e r i m o n i a i s a l u t i i s t i t u z i o n a l i d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e g i o n e V e n e t o , A l b e r t o S t e f a n i : " I l V e n e t o è i l c u o r e p u l s a n t e d e l l ’ e c c e l l e n z a o r a f a i t a l i a n a . C o n o l t r e 1 . 2 0 0 i m p r e s e a r t i g i a n e , i l n o s t r o t e r r i t o r i o g e n e r a i l 2 6 % d e l l ’ e x p o r t n a z i o n a l e d e l s e t t o r e . I l d i s t r e t t o d i V i c e n z a , i n p a r t i c o l a r e , è l ’ o r g o g l i o d e l n o s t r o s a p e r f a r e : u n e s e m p i o r i c o n o s c i u t o n e l m o n d o p e r q u a l i t à e r e s i l i e n z a , c h e b r i l l a s u l p a l c o s c e n i c o g l o b a l e d i V i c e n z a o r o d i a l o g a n d o c o n i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i " . A s e g u i r e l ’ i n t e r v e n t o d e l l ’ a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i I t a l i a n E x h i b i t i o n G r o u p , C o r r a d o P e r a b o n i : " Q u e s t a e d i z i o n e d i V i c e n z a o r o s i a p r e c o n u n f o r t e s e g n a l e d i f i d u c i a e o t t i m i s m o , g r a z i e a u n l a v o r o c o r a l e c h e h a c o i n v o l t o i m p r e s e e i s t i t u z i o n i . È l ’ u l t i m a e d i z i o n e i n u n q u a r t i e r e f i e r i s t i c o i n t r a s f o r m a z i o n e c h e a s e t t e m b r e i n a u g u r e r à u n a n u o v a f a s e , r e n d e n d o c i a n c o r a p i ù c o m p e t i t i v i . D a V i c e n z a p a r t e u n m e s s a g g i o c h i a r o : q u a n d o i l s i s t e m a P a e s e l a v o r a u n i t o , l e p e r s o n e , i l u o g h i e i p r o d o t t i d i v e n t a n o m o t o r e d i s v i l u p p o " . A l l a c e r i m o n i a d i a p e r t u r a , c o n d o t t a d a G i u s e p p e D e F i l i p p i , v i c e d i r e t t o r e d e l T G 5 , s o n o i n t e r v e n u t i a n c h e i l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o r e g i o n a l e d e l V e n e t o L u c a Z a i a , i l p r e s i d e n t e d i I c e A g e n z i a M a t t e o Z o p p a s , i l s i n d a c o d i V i c e n z a G i a c o m o P o s s a m a i , i l p r e s i d e n t e d e l l a P r o v i n c i a d i V i c e n z a A n d r e a N a r d i n e l a p r e s i d e n t e n a z i o n a l e C o n f i n d u s t r i a F e d e r o r a f i M a r i a C r i s t i n a S q u a r c i a l u p i . Q u e s t a n u o v a e d i z i o n e d i g e n n a i o d i V i c e n z a o r o s e g n a l ’ e n n e s i m o s o l d o u t c o n i s u o i o l t r e 1 . 3 0 0 e s p o s i t o r i , c o n i l 6 0 % d i b r a n d i t a l i a n i e i l 4 0 % e s t e r i d a 3 0 P a e s i , p r e v a l e n t e m e n t e d a T u r c h i a , I n d i a , T h a i l a n d i a , e H o n g K o n g , G e r m a n i a , F r a n c i a e B e l g i o . S o n o o l t r e 5 6 0 i b u y e r o s p i t a t i , g r a z i e a l l a c o l l a b o r a z i o n e c o n I c e A g e n z i a , p r o v e n i e n t i d a 6 5 P a e s i . I n t e s t a p e r p r e s e n z e : S t a t i U n i t i , R e g n o U n i t o e d E m i r a t i A r a b i U n i t i . I n c o n t e m p o r a n e a a V i c e n z a o r o s i è a p e r t o T . G o l d , i l s a l o n e b 2 b d i I t a l i a n E x h i b i t i o n G r o u p c h e o s p i t a i m i g l i o r i m a c c h i n a r i e l e t e c n o l o g i e d i f i l i e r a , u n i c o e v e n t o d i s e t t o r e i n c u i q u e s t i p o s s o n o e s s e r e v i s t i o p e r a r e d a l v i v o . E s p o n g o n o 1 7 0 a z i e n d e d a 1 6 P a e s i , c o n u n a p r e s e n z a e s t e r a p a r i a l 4 0 % , g u i d a t a d a G e r m a n i a , S v i z z e r a , T u r c h i a , I n d i a e S t a t i U n i t i . D a l p r o s s i m o s e t t e m b r e , c o n l a p i e n a o p e r a t i v i t à d e l n u o v o p a d i g l i o n e , I E G a r r i c c h i r à l a t e c h n o l o g y a g e n d a g r a z i e a u n a s e c o n d a e d i z i o n e a n n u a l e d i T . G o l d , c h e r a f f o r z e r à c o n t e n u t i , f o r m a z i o n e e p a r t n e r s h i p s t r a t e g i c h e . A p e r t o a n c h e i l s i p a r i o d i V O V i n t a g e , l ’ e v e n t o d e d i c a t o a c o l l e z i o n i s t i e a p p a s s i o n a t i c h e a c c o g l i e 5 5 e s p o s i t o r i , i n c r e s c i t a d e l 2 5 % , r i s p e t t o a l l o s c o r s o s e t t e m b r e , i n p r o g r a m m a f i n o a l u n e d ì 1 9 g e n n a i o . I l m a r k e t p l a c e a d i n g r e s s o g r a t u i t o , p r e v i a r e g i s t r a z i o n e o n l i n e s u v o v i n t a g e . c o m , o s p i t a i m a g g i o r i d e a l e r i t a l i a n i e i n t e r n a z i o n a l i d i g i o i e l l e r i a d ’ e p o c a e i p i ù q u a l i f i c a t i s p e c i a l i s t i d i o r o l o g e r i a . N o n s o l o e s p o s i z i o n e m a a n c h e t a l k c o n p r o t a g o n i s t i e d e s p e r t i , i n c o n t r i e m o m e n t i d i f o r m a z i o n e p e n s a t i p e r a p p r o f o n d i r e s t o r i a , t e c n i c a e v a l o r e c u l t u r a l e d e i p e z z i d ’ e p o c a . T r a s p a r e n z e d i d i a m a n t i d a l t a g l i o r o s e l l a t o , u s o d e l t i t a n i o , a b b o n d a n z a d i c r o m i e , e u n o c c h i o c h e d i t a n t o i n t a n t o s t r i z z a a l p a s s a t o d e l l ’ a r t e d é c o . U s o i n n o v a t i v o d e l l a m a t e r i a p r i m a , g r a n d i v o l u m i c h e i n c u r i o s i s c o n o i m e r c a t i d e l M e d i o O r i e n t e , i l r i t o r n o d e l l a p e r l a c o m e p r o t a g o n i s t a a n c h e i n u n a b b r a c c i o c o n i l p a v é d i d i a m a n t i . I n q u e s t a V i c e n z a o r o J a n u a r y , p a s s a t o e p r e s e n t e s i m e s c o l a n o i n s i e m e a s u g g e s t i o n i t r a o r i e n t e e o c c i d e n t e c h e d a n n o f o r m a a s m e r a l d i , o r o b i a n c o e o r o r o s a . È u n a m a n i f e s t a z i o n e r i c c a d i s u g g e s t i o n i e i n c r o c i d i s t i l e . T r a i g r a n d i b r a n d d e l M a d e i n I t a l y v i n c e l a c o m p r e s e n z a d i c o l l e z i o n i v i n t a g e d e l l e m a i s o n e l e n u o v e c o l l e z i o n i p e r l a s t a g i o n e p r i m a v e r a e s t a t e r a c c h i u s e n e g l i s c r i g n i c u s t o d i t i n e g l i s t a n d . U n a m a t t i n a t a f o r m a t i v a h a p r e c e d u t o l ’ i n a u g u r a z i o n e d i V i c e n z a o r o . A l T e a t r o P a l l a d i o , s i è t e n u t o G o l d e n T a l k , e v e n t o o r g a n i z z a t o n e l l ’ a m b i t o d i V I O F F “ G o l d e n K e y ” . L ’ i n i z i a t i v a , p r o m o s s a d a I e g c o n C o n f i n d u s t r i a F e d e r o r a f i e C o n f i n d u s t r i a V i c e n z a e m o d e r a t a d a S k u o l a . n e t , h a c o i n v o l t o c i r c a 6 5 0 s t u d e n t i d i 1 1 i s t i t u t i . A l c e n t r o , l e t e s t i m o n i a n z e d e i p r o f e s s i o n i s t i c h e h a n n o o f f e r t o a i g i o v a n i u n a v i s i o n e c o n c r e t a d e l l e c o m p e t e n z e r i c h i e s t e d a l s e t t o r e o r a f o - g i o i e l l i e r o . N e l p o m e r i g g i o d e l l a g i o r n a t a i n a u g u r a l e , a l l ’ E d u c a t i o n a l H u b , s i t i e n e l ’ a p p u n t a m e n t o c u r a t o d a l C l u b d e g l i O r a f i M e t a l l i p r e z i o s i n e l l ’ e r a T r u m p : l a r i v i n c i t a d e g l i h a r d a s s e t : u n ’ a n a l i s i a r t i c o l a t a d e g l i s c e n a r i m a c r o e c o n o m i c i e s e t t o r i a l i c h e i n t e r e s s a n o l a f i l i e r a o r a f a e d e l l ’ a n d a m e n t o c o n g i u n t u r a l e d e l c o m p a r t o , d e l c l i m a d i f i d u c i a d e g l i i m p r e n d i t o r i e l e p r o s p e t t i v e d i s v i l u p p o i n u n m e r c a t o g l o b a l e i n t r a s f o r m a z i o n e . D o m a n i , 1 7 g e n n a i o , V i c e n z a o r o p r o p o n e u n a s e r i e d i e v e n t i e a p p r o f o n d i m e n t i p e r p r o f e s s i o n i s t i e a p p a s s i o n a t i . S i c o m i n c i a c o n C o d e d C o u t u r e – I l g i o i e l l o c o m e c o d i c e c u l t u r a l e n e l l ’ e r a d e l l ’ I n t e l l i g e n z a A r t i f i c i a l e , a l l e o r e 1 1 a l T e a t r o P a l l a d i o , p e r e s p l o r a r e i l n u o v o p a r a d i g m a n e l l a g i o i e l l e r i a . A l l e 1 1 . 3 0 , i n S a l a C a n o v a , s i t e n g o n o i n v e c e G l i S t a t i G e n e r a l i d e l V i n t a g e c o n i s u o i g r a n d i p r o t a g o n i s t i c h e r i u n i s c e i p r i n c i p a l i s p e c i a l i s t i p e r a n a l i z z a r e m e r c a t o , t e n d e n z e , r i s c h i e o p p o r t u n i t à d e l s e t t o r e v i n t a g e e p r e - o w n e d . S e m p r e i n S a l a C a n o v a , m a a l l e 1 4 . 0 0 , è i n p r o g r a m m a l a p r e s e n t a z i o n e d e l l i b r o S t o r i a d e l l ’ o r o l o g e r i a i t a l i a n a . D a l ’ 3 0 0 a l l a r i n a s c i t a d e l M a d e i n I t a l y c h e r i p e r c o r r e l a s t o r i a d e i p r o t a g o n i s t i c h e h a n n o r e s o p o s s i b i l e l a n a s c i t a e l o s v i l u p p o d e l l ’ o r o l o g e r i a i t a l i a n a . N e l l o s t e s s o o r a r i o , a l l ’ E d u c a t i o n a l H u b , i l C l u b d e g l i O r a f i p r e s e n t a S e t t o r e o r a f o : l e c a r a t t e r i s t i c h e e l e p r o s p e t t i v e d e l m e r c a t o n a z i o n a l e , i l c o n v e g n o a f f r o n t a i l t e m a d e i c a m b i a m e n t i c h e s t a n n o c a r a t t e r i z z a n d o i l m e r c a t o n a z i o n a l e , p a r t e n d o d a u n ’ i n d a g i n e s o c i o l o g i c a c o s t r u i t a s u l c a m p o e d e d i c a t a a l r e t a i l m u l t i m a r c a .